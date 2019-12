Pinneberg. Die Sonne zeichnet ein Fensterkreuz aus Schatten in den Hintergrund, der Malstil ist fein und delikat, und stets wird aus den menschenleeren Gemälden von Günther Thiersch (1914– 1986) eine Art Bilderrätsel: „Außerordentlich ausgebuffte Malerei“ habe der Künstler geschaffen, sagt der Kunsthistoriker Jürgen Ostwald. Er ist im Auftrag der Fielmann AG unterwegs, um europaweit auf Auktionen Kunstwerke oder kulturhistorisch wertvolle Gegenstände anzukaufen, um damit in Schleswig-Holstein rund 100 kleinere Museen zu unterstützen.

17 Jahre dauert die Kooperation zwischen dem Optiker und dem Förderverein des Pinneberg Museums nun schon an. Der neueste Ankauf ist – wie so oft schon – ein Gemälde des Schleswig-Holsteinischen Künstlers Günther Thiersch. Titel: „Technisches Capriccio VIII/1981“.

Das fast fotorealistisch präzise gemalte Bild zeigt zwei mächtige korinthische Säulen links und rechts, in der Mitte ist auf einer grau gemauerten, kahlen Steinwand ein Stromkasten aufgehängt, wo in früheren Jahrhunderten zum Beispiel Statuen aufgestellt waren. Es gehört zu einer Serie von vier Bildern ähnlichen Themas, von der das Museum noch ein weiteres besitzt. Die übrigen sind in Privatbesitz, und „uns entgeht nichts“, versichert Jürgen Ostwald, als die Rede auf die langfristige Sicherung der Serie für das Museum kommt.

Die Antike, in der die verschiedenen Säulenordnungen entstanden sind und auf die noch in der Kunst des 19. Jahrhunderts reichlich zurückgegriffen wurde, wird hier in aller Schönheit zitiert und mit einem technischen Gegenstand der Moderne ins Verhältnis gesetzt. Manche interpretieren das als Fortschrittskritik, sagt Jürgen Ostwald, andere als Geheimnis und Gleichnis für die Vergänglichkeit des Daseins.

„Für uns ist es existenziell wichtig, dass wir eine qualitätvolle Sammlung vorweisen können“, sagt die Museumsleiterin Ina Duggen-Below. „Durch unseren mittlerweile beeindruckenden Fundus entwickelt sich eine Magnetwirkung auf die Sammler von Günther-Thiersch-Werken.“

50 Gemälde nennt das Museum nun sein Eigen, davon hat die Fielmann AG 36 finanziert, außerdem besitzt der Förderverein 300 bis 400 Grafiken und Zeichnungen des Künstlers.

Jürgen Ostwald ist überzeugt, dass die Wertschätzung von Günther Thiersch in den kommenden Jahren zunehmen wird. Der Museumsfrau ist aufgefallen, wie stark gerade junge Menschen auf dessen Bilder und deren immanente Kritik an der Technisierung der Welt und der Naturzerstörung reagieren. „Mir ist also klar geworden, wie brisant gerade heute die Thematik in den Bildern von Günther Thiersch ist“, sagt Ina Duggen-Below.