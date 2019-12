Borstel-Hohenraden. Die Gemeinde Borstel-Hohenraden setzt zum großen Wurf an. Eine „Lebendige Ortsmitte“ soll entstehen mit erweiterter Grundschule, neuer Sporthalle sowie Dorfgemeinschaftshaus. 8,5 Millionen Euro werden als Investitionssumme für das Projekte an der Quickborner Straße veranschlagt. Mehr als 150 Bürger kamen am Dienstagabend in die Sporthalle, um sich informieren zu lassen.

„Es wäre Frevel, diese gebotenen Möglichkeiten nicht zu nutzen“, sagte Bürgermeister Harm Kähler (FWG). Er stellte zusammen mit den Vorsitzenden der drei im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Arndt Kampowsky (FWG), Wiebke Dicks (SPD) und Ingo Grimm (CDU), sowie dem Bauausschussvorsitzenden Frank Schulze (CDU) das Projekt vor. Es fußt auf dem Ortsentwicklungskonzept für das 2500-Einwohner-Dorf, das 2016 und 2017 unter Bürgerbeteiligung entstanden ist; sowie einer 2018 erarbeiteten Machbarkeitsstudie.

Vorhaben wird in drei Stufe bis 2024 umgesetzt

In der Grundschule fehlen Platz für die Nachmittagsbetreuung, ausreichend Möglichkeiten für ein Mittagessen der Schüler sowie Gruppenarbeitsräume. Mit einem Anbau soll dieser Mangel behoben werden. Zusätzlich soll der Altbau energetisch saniert werden. Dieser erste Teil des Projekts soll Anfang 2020 angegangen werden. Es folgt ab Frühjahr 2021 der zweite Teil mit dem Bau der neuen Sporthalle. Das ist notwendig, weil die alte Halle heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Sie ist nicht DIN-gerecht und zu klein. Zuschauer sitzen etwa bei Basketballspielen mit den Füßen im Spielfeld. Die neue Halle soll barrierefrei ausgerichtet sein. Sie wird dann zu den wenigen Sporteinrichtungen im Kreis gehören, in denen Reha- und Rollstuhlsport betrieben werden kann.

Die alte Halle muss energetisch saniert werden. Dies erfolgt im dritten Abschnitt des Projekts, wenn ab Herbst 2023 die Turnhalle umgebaut wird zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit einem Versammlungsraum und einem Saal, der unter anderem vom Theaterverein genutzt werden soll. Es wird zudem einen Raum für den Heimatverein geben, in dem historische Exponate ausgestellt werden, die bei einer Ausgrabung gefunden wurden und derzeit noch im Landesmuseum in Schleswig lagern.

Die Politiker haben sich einen straffen Zeitplan gesetzt, der teilweise von den Fördergebern diktiert ist. 2024 soll der neue und moderne Dorfkern stehen. Es soll dann auch einen Platz für Außenveranstaltungen geben.

In die Nähe der Finanzierbarkeit rückt die lebendige Ortsmitte durch Fördergeld aus Berlin und Kiel. Mit 1,93 Millionen Euro konnte der größte Batzen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ akquiriert werden. Der Bürgermeister hob das gemeinsame Engagement der beiden Bundestagsabgeordneten Michael von Abercron (CDU) und Ernst Dieter Rossmann (SPD) für die Bewerbung hervor. Beide Parlamentarier waren zu der Versammlung gekommen. Die Lebensbedingungen im ländlichen Raum werden gestärkt, lobte von Abercron. Und Rossmann hob die Einmütigkeit hervor, mit der die drei Fraktionen das Vorhaben betreiben. Damit hätten sie gezeigt, dass das ganze Dorf die Entwicklung trägt.

Mit knapp einer Millionen Euro weiteren Fördergeldes wird in Borstel-Hohenraden gerechnet, etwa von der Landesregierung und der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest für das Dorfgemeinschaftshaus. Hinzu kommen Einnahmen von vier Millionen Euro aus dem Verkauf der Grundstücke eines Gewerbegebietes in der Nähe der Autobahnabfahrt Pinneberg-Nord. Die gesamte Fläche haben sich Gewerbetreibende bereits reservieren lassen. Anfang Januar kommenden Jahres soll dort Baubeginn sein. Dann werden auch die Grundstücke verkauft.

Es bleibt eine Deckungslücke von 1,5 bis zwei Millionen Euro. Die soll durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen sowie den weiteren Zuzug von Einkommensteuerzahlern gedeckt werden. Die Gemeinde will jährlich acht bis 16 neue Wohneinheiten schaffen, dazu demnächst ein neues Baugebiet ausweisen. Ansonsten, so ein weiteres Ergebnis des Ortsentwicklungskonzeptes, wird Borstel-Hohenraden langsam, aber stetig überaltern.

Danach hatten die Bürger das Wort und sie stellten einige Fragen zu Details der Planungen. Mehrere Einwohner lobten die Initiative zur Schaffung eines modernen Dorfzentrums und die offene Informationspolitik des Gemeinderats. Einer merkte an, dass es „draußen eine kritische Masse“ gibt. Die Anwesenden sollten das Positive mitnehmen und im Dorf verbreiten.

Eine grafische Übersicht über die Pläne der Gemeinde finden Sie in Ihrer Abendblatt-Regionalausgabe Pinneberg.