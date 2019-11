Quickborn. Alle Jahre wieder wird es in Quickborn skandinavisch weihnachtlich, wenn die Lichterkönigin mit ihrem Gefolge aus der schwedischen Partnerstadt Boxholm zum ersten Advent zu Besuch kommt. Die Lucia-Mädchen bringen den alten Brauch des Lichterfestes in den Kreis Pinneberg. „Es ist bereits das 45. Mal, dass das erste Adventwochenende im Glanze der Lucia steht“, sagt Nicole Münster aus der Stadtverwaltung, die den Besuch der Delegation der neun jungen Mädchen aus der Partnerstadt und das Programm koordiniert.

Das Lucia-Fest ist ein uralter Brauch, der nach dem lateinischen Wort lux für Licht auf der „Wiederkehr des Lichts“ zur Wintersonnenwende beruht. Seine Ursprünge gehen wohl auf heidnische Zeiten zurück. In frühchristlichen Zeiten wird es der heiligen Lucia von Syrakus aus Sizilien zugeschrieben. Deren Mutter soll ihr von klein auf an vom Christentum erzählt haben, lautet die Legende. Davon soll Lucia so begeistert gewesen sein, dass sie früh beschloss, ein gottgefälliges Leben als Jungfrau zu führen. Als ihr Vater sie verheiraten wollte, verweigerte sie sich und sollte mit dem Tod bestraft werden, weil sie sich zum Christentum bekannte.

Älteste Tochter einer Familie erscheint als Lucia-Braut

Nach der Legende ist sie in einer abgelegenen Hütte mit siedend heißem Öl begossen und mit einem Schwert verletzt worden. Doch Lucia soll dieses Martyrium überlebt haben. Sie empfing durch einen Priester die heilige Kommunion und starb angeblich am 13. Dezember, an dem nach dem alten gregorianischen Kalender der kürzeste Tag im Jahr ist. Heute ist dies der 21. Dezember.

Aber in Schweden und den anderen skandinavischen Ländern, wo der julianische Kalender erst Mitte des 18. Jahrhunderts eingeführt wurde, hielt sich seit Jahrhunderten der Brauch des Lichterfestes, das weiterhin am 13. Dezember gefeiert wird. Die ältesten Tochter einer Familie erscheint an diesem Tag als Lucia-Braut in einem weißen Kleid und brennenden Kerzen auf dem Kopf.

So werden sich die Lucia-Mädchen jetzt auch wieder zwei Wochen früher als in ihrer Heimat in Quickborn präsentieren.

Sie kommen am Freitag mit dem Bus aus Boxholm, kündigt Nicole Münster an. Am kommenden Sonnabend, 30. November, helfen sie von 14 Uhr an mit, den Tannenbaum der Stadt auf dem Rathausmarkt zu schmücken. Den Schmuck haben die Kinder aus den städtischen Kindertagesstätten gebastelt. Danach tanzen alle bei Waffeln, Kinderpunsch und Weihnachtsliedern um den Baum mit dem Höhepunkt des Auftritts der Lichterkönigin und ihrem Gefolge.

„Alle Quickborner Bürger und vor allem die Kinder sind herzlich eingeladen mitzumachen und sich von der adventlichen Stimmung anstecken zu lassen“, sagt Nicole Münster.

Am Sonntag besuchen die Lucia-Mädchen dann noch die Altenheime der Stadt und erfreuen die dortigen Bewohner, bevor sie am Montag wieder nach Hause nach Schweden fahren. In Quickborn sind sie bei Gastfamilien untergebracht.