Halstenbek. Mehr als 40 Sorten Weihnachtssterne blühen im Blumenhof Pein in Halstenbek. Eine Sorte sticht allerdings heraus: Chrismas Mouse. Benannt wurde die Neuheit nach dem Gedicht „Die Weihnachtsmaus“ des Helgoländer Dichters und Kinderbuchautoren James Krüss. Die Blätter sind nicht wie üblich spitz, sondern rund wie Mäuseohren. „Dieser Weihnachtsstern hat etwa acht Wochen Reaktionszeit vom Verdunkeln bis zur Blüte“, sagt Werner Pein, Chef des Blumenhofs, wo er die Neuheit mit Vertretern der Landwirtschaftskammer präsentierte.

Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer, betonte die enorme Bedeutung der Weihnachtssterne für die regionale Gartenbauwirtschaft. „Der Weihnachtsstern ist ein Symbol für die heimelige Weihnachtszeit und besinnliches Beisammensein im Advent. Der Christstern ist eine Zierpflanze, die generationsübergreifend Botschafterin ist, und zeigt, welchen wichtigen Stellenwert Pflanzen in unserem Alltag haben. Es ist eine gelebte Tradition, die von erstaunlicher Beständigkeit zeugt.“ Die Landwirtschaftskammer prüft in ihrem Gartenbauzentrum in Ellerhoop unter anderem Weihnachtssternneuheiten und berät Einzelhandelsgärtnereien und Betriebe wie den Blumenhof Pein.

In Schleswig-Holstein würden mehr als eine halbe Million Weihnachtssterne erzeugt, so Volquardsen. Zu 85 Prozent werden nach wie vor hauptsächlich rote Weihnachtssterne verkauft. „Die Deutschen geben jährlich 110 Millionen Euro für Weihnachtssterne aus“, sagt sie. Nach Angaben von Stars for Europe, der Marketinginitiative der Züchter von Weihnachsternen, wird der größte Teil der andersfarbigen Sterne bereits vor dem ersten Advent verkauft. Diese Sterne bereichern vor allem das Herbstsortiment. Der Marktanteil der Weihnachtssterne liegt bundesweit bei zehn Prozent und wird damit nur noch von den Orchideen bei den blühenden Zimmerpflanzen übertroffen.

Weihnachtssterne gehören traditionell in die Weihnachtszeit. Die Farbvarianten haben in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Die Gärtner im Blumenhof Pein produzieren rund 8000 Weihnachtssterne pro Saison. Der Betrieb besteht aus einer Fläche von etwa 6500 Quadratmeter Gewächshäusern für die Anzucht von Blumen und Zierpflanzen sowie 2700 Quadratmeter Verkaufsfläche unter Glas und im Freiland. Es gibt die Weihnachtssterne in vielen Farben und Formen, in Weiß oder Rosa mit glatten, gesprenkelten oder geriffelten Brakteen (Hochblätter). Oder eben einfach klassisch rot.

Peins Gärtner setzen auf biologische Helfer

„Wir bekommen die Jungpflanzen aus Afrika“, sagt Pein. Die Stecklinge kommen in Kartons in Ferienfliegern als Beifracht mit. „Wir kultivieren sie hier.“ Das heißt, die kleinen Pflänzchen werden in Töpfen aufgezogen. Heimisch ist der wilde Weihnachtsstern in Mittelamerika. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Pflanze mit Seefahrern nach Europa gebracht. Da die Blüte durch anhaltende kurze Tage ausgelöst wird, blühen die Pflanzen bei uns zur kalten Jahreszeit. Durch Kältereize wird die Pflanze stabiler im Wuchs, und die Farben werden kräftiger. Während die Wildform eine Höhe von bis zu vier Metern erreichen kann, sind die kultivierten Formen deutlich kleiner.

„Heute müssen nur etwa 20 Prozent der Weihnachtssterne verdunkelt werden, der Rest entsteht im natürlichen Kurztag“, sagt Pein. Am wohlsten fühlen sich die Pflanzen bei 18 Grad Celsius. Damit die Weihnachtssterne pünktlich zur Vorweihnachtszeit blühen, benötigen die aus wärmeren Gefilden stammenden Pflanzen einen Anreiz. Mit Verdunklungs- beziehungsweise Lichtprogrammen können die Gärtner optimal steuern, zu welchem Zeitpunkt die Blüte erfolgen soll. Allerdings handelt es sich hier nicht um echte Blüten, sondern um Brakteen, die sich aufgrund des Licht-Dunkel-Reizes einfärben.

Im Blumenhof Pein verzichten die Gärtner auf die chemische Keule. „Wir setzen Nützlinge wie die Schlupfwespe beim Gesunderhalten der Weihnachtssterne ein“, sagt Pein. Diese bezieht die Gärtnerei von spezialisierten Züchtern. Die Schlupfwespe lebt von der Weißen Fliege, dem größten Schädling des Weihnachtssterns. Die nur wenige Millimeter große Weiße Fliege saugt an der Blattunterseite. Die Schlupfwespe legt ihre Eier in die junge Schädlingslarve und tötet diese so.

„Durch den heißen Sommer haben sich die Schädlinge stark vermehrt“, sagt Pein. Für ein Vierteljahr Nützlingseinsatz habe er deshalb 9500 Euro ausgeben müssen. Das sei schon ein extremes Jahr gewesen. „Was wir hier produzieren, geht über den eigenen Ladentisch.“ Ein Topf Chrismas Mouse kostet 6,95 Euro.

Weihnachtssterne werden in zwölf bis 20 Wochen zu Blühpflanzen herangezogen. „Sie sind nur eine sehr kurze Zeit nachgefragt“, sagt Pein. Daher ist es eine logistische Herausforderung, die Pflanzen in langlebiger Qualität in der Adventszeit an die Kunden zu bringen. Dabei kommt die Regionalität im Anbau auch den Weihnachtssternen und Kunden zugute, denn die Zimmerpflanzen, vertragen keinen langen Transportstress. Auch Zugluft und Nässe mögen sie nicht. Außerdem sind die Pflanzen kälteempfindlich. Daher sollte auch auf dem Transport Vorsicht geboten sein. Sie sollten locker in Papier gegen die Kälte eingewickelt und zügig nach Hause transportiert werden.