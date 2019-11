Elmshorn. Der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf wird künftig von zwei Pröpsten statt nur von einem geleitet. Dafür wurde die Kirchenkreissatzung geändert. Die Propstei Süd mit Sitz in Elmshorn umfasst 13 Kirchengemeinden und 24 Pastores, die Propstei Nord mit Sitz in Itzehoe 25 Kirchengemeinden und 26 Pastores. Die zweite Propststelle ist ausgeschrieben. Ein Wahlausschuss wird mindestens zwei Bewerber, die sich in Bewerbungsgottesdiensten vorstellen werden, auswählen. Der neue Propst soll im Juli 2020 anfangen.

Bereits im Juni wurden zwei Leitungsmodelle von den Synodalen diskutiert: das Ein-Propst-Modell mit einem Stellvertreter wie bisher und das Zwei-Pröpste-Modell. Beide Modelle wurden mit Unterstützung der Bischofskanzlei und dem Landeskirchenamt (LKA) von einer Arbeitsgruppe konkretisiert und bei der Synode vorgelegt. Laut LKA sollten einem Propst etwa 40 Pastoren zugeordnet sein. Im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf betrug diese Anzahl jedoch 62. Die Dienstaufsicht über Pastoren muss allerdings bei einer pröpstlichen Person bleiben und darf nicht auf andere Pastoren übertragen werden. Um dies bei einem Ein-Propst-Modell auch künftig zu gewährleisten, hätte eine neue Aufgabenverteilung ausgearbeitet werden müssen, die einer Genehmigung durchs LKA bedurft hätte.

Für das Zwei-Pröpste-Modell sprach, dass die Arbeitsanforderungen im Zuge der an das Projekt „Perspektive 2030“ geknüpften Maßnahmen noch ansteigen werden. Das pröpstliche Amt muss sich noch mehr mit Organisation, Vision und Zukunftsarbeit befassen und einen nachhaltigen Pfarrstellenplan erstellen. Die vom LKA herausgegeben Soll-Zahlen haben zur Folge, dass Stellen der Pastoren, die in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen, nach einem Beschluss der Landessynode nicht wieder ausgeschrieben werden dürfen.

Propst Thomas Bergemann ist erleichtert, dass die Leitungsstruktur geklärt ist. „Ich freue mich auf die Unterstützung“, sagt er. Zusätzlich zu der strukturellen Überlastung gab es in der jüngsten Vergangenheit personelle Veränderungen (angefangen mit dem plötzlichen Tod einer wichtigen Führungskraft, Sven Vierenklee, aber auch dem Weggang des stellvertretenden Propstes Torsten Becker), die bei Propst Bergemann in der Summe für erheblichen Arbeitsaufwand sorgten.

Mehrkosten der neuen Leitungsstruktur werden vom Kirchenkreis getragen und nicht von der Landeskirche. In welcher Höhe ist noch offen. Dabei weist der Haushalt für 2020 ein Defizit auf. Die Einnahmen aus den Kirchensteuern – erwartet werden 13,7 Millionen Euro (2019: 14,1 Millionen Euro) – werden die Kosten nicht decken. „Wir müssen 950.000 Euro aus unseren Rücklagen nehmen“, sagt Verwaltungsleiter Thomas Pomarius.

Das bekommen auch die Kirchengemeinden zu spüren. Sie erhalten pro Mitglied 33,84 Euro. 2019 waren es 37,11 Euro. Für Baumaßnahmen stehen 542.000 Euro zur Verfügung. Die größte Maßnahme ist eine Fenstersanierung der Emauskirchengemeinde mit 35.000 Euro.