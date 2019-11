Brande-Hörnerkirchen. Alles sei jetzt neuer, schöner und größer, sagt Andreas Boost über seinen nagelneuen Lebensmittelmarkt, den er vor wenigen Tagen in Brande-Hörnerkirchen neu eröffnet hat. Nach fünf Jahren Planung hat der Edeka-Händler jetzt sein zuvor kleineres Geschäft in einen größeren Neubau auf die andere Straßenseite an der Ecke Steinstraße/Lindenstraße verlagert. Mit der Kundenfrequenz sei er voll zufrieden, sagt Boost. 1200 Kunden kämen jetzt täglich in sein Geschäft. Zuvor seien es nur 700 gewesen. Und schon läuft der Kaufmann wieder los, um etwas im neuen Laden zu regeln.

Statt 650 Quadratmeter in dem alten Lebensmittelmarkt von 1966 an der Bahnhofstraße stehen den Kunden jetzt 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Sie haben die Auswahl zwischen 36.000 verschiedenen Artikeln, während sie vorher nur 15.000 hätten kaufen können. Draußen vor dem neuen Geschäft bietet ihnen der große Parkplatz 120 Pkw-Stellplätze an. Zuvor waren es gerade mal zehn.

Viele Kunden kommen nun aus Barmstedt

Entsprechend zufrieden und sogar begeistert äußert sich die Kundschaft. „Sehr großzügig, überhaupt kein Vergleich zum vorherigen Laden“, lobt Beate Langhans aus Brande-Hörnerkirchen den neuen Edeka-Markt in ihrem Ort. „Das ist eine tolle Geschichte für unsere Gemeinde“, findet sie. „Ein sehr schöner Lebensmittelmarkt“, sagt Sonja Glau. „Davon sollte sich Barmstedt mal eine Scheibe abschneiden“, sagt die Frau aus Barmstedt. „Bei uns fehlt so ein geordneter und moderner Laden.“ Der alte Edeka-Markt sei ihr zu klein gewesen. Jetzt werde sie für ihre Einkäufe öfter nach Hörnerkirchen kommen, kündigt sie an.

„Wir haben jetzt sehr viele Kunden aus Barmstedt“, sagt Marktleiter Boost. Die Nachbarstadt sei im Lebensmittelbereich regelrecht „unterversorgt“, ist sein Eindruck. Sein dortiger Edeka-Kollege würde sich liebend gern auch vergrößern, könnte dies aber aus städtebaulichen Gründen nicht. Darum führen jetzt wohl viele Barmstedter zu ihm zum Einkaufen, hat Boost beobachtet.

Neu sind auch ein eigener Bäcker und eine Cafeteria

Rund 1,2 Millionen Euro hat Boost in die Einrichtung seines neuen Marktes investiert. Den Bau hat die Edeka-Nord-Gruppe errichtet, von der er das Geschäft jetzt langfristig gepachtet hat, erklärt der Investor. Zudem habe er die Zahl seiner Mitarbeiter von 25 auf 35 ausgeweitet. Einige wie Stefan Schmidt hatten zuvor in einem Lebensmittelmarkt in Itzehoe gearbeitet. Das Verkaufsteam scheint hochmotiviert zu sein. „Das ist ein richtig toller Laden“, sagt Verkäuferin Sabine Rabe, die vorher schon zwölf Jahre in dem alten Geschäfts gearbeitet hat, und freut sich.

Neu sei auch ein eigener Bäcker und eine Cafeteria, erklärt Boost. Und vom Frühjahr nächsten Jahres an werde er den Kunden einen täglich wechselnden Mittagstisch anbieten, kündigt der Geschäftsinhaber an. „Es wurde auch Zeit, dass es jetzt endlich losgeht.“ Ursprünglich wollte er bereits vor zwei Jahren das neue Geschäft eröffnen. Die Gemeinde und das Amt Hörnerkirchen, in dem es der einzige Lebensmittelmarkt ist, hatte er dafür voll an seiner Seite.