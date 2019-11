Elmshorn/Itzehoe. Sie nutzten den hilflosen Zustand der betrunkenen jungen Frau gnadenlos zur Befriedigung ihrer Triebe aus: Die Erste Große Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe hat Dienstag die beiden Vergewaltiger von Elmshorn zu Haftstrafen verurteilt. Mojtaba M. (19) erhielt eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren, sein Mittäter Shubab S. (25) muss drei Jahre und acht Monate hinter Gitter.

Richter spricht von erheblichen Folgen für das Opfer

Der Vorsitzende Richter Johann Lohmann sprach von „erheblichen Folgen der Tat“ für das Opfer. Die 19 Jahre alte, psychisch labile Frau war erst am Tattag Ende Mai 2019 nach einem mehrmonatigen stationären Aufenthalt aus einer Klinik entlassen worden. Um das zu feiern, hatte sie sich einige Biermischgetränke gekauft und fühlte sich bereits stark angetrunken, als sie am Elmshorner Bahnhof auf Mojtaba M. traf. Der kaufte der jungen Frau noch weitere alkoholische Getränke und schleppte sie schließlich in die Wohnung seines Bekannten Shubab S. an der Mühlenstraße, wo es dann zu der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung kam.

Nach Meinung des Gerichts war Mojtaba M. die treibende Kraft hinter dem sexuellen Übergriff, auch wenn der 19-Jährige das in seinem Geständnis bestritten hatte und die Schuld auf den Mitangeklagten abwälzen wollte. Laut Lohmann ist „der einzig sinnvolle Hergang“ der, dass Mojtaba M. als erster den erzwungenen Geschlechtsverkehr mit dem Opfer ausübte. Shubab S. sei dann gefolgt. Die beiden Angeklagten hätten gemeinschaftlich gehandelt, weil sie zu zweit die sich wehrende junge Frau auszogen und Mojtaba M. die Hände des Opfers festhielt, während der Mitangeklagte an der Reihe war. Der Sex sei ungeschützt und bis zum Samenerguss erfolgt, was laut dem Gericht strafverschärfend zu werten sei.

Staatsanwältin forderte viereinhalb Jahre Jugendknast

Mojtaba M., der 2014 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen war und hier aus diversen Jugendhilfeeinrichtungen flog, bescheinigte der Richter, er bereite „durchgängige, massive und anhaltende Probleme“. Das Jugendstrafrecht sei für den 19-jährigen zwar anzuwenden, jedoch sei ein „längeres erzieherisches Einwirken“ in einer Jugendstrafanstalt unerlässlich. Dass er eine geringere Strafe als der Mitangeklagte erhalte, liege allein am Jugendstrafrecht.

Staatsanwältin Daniela Stenner hatte für den 19-jährigen viereinhalb Jahre Jugendknast gefordert, Verteidiger Henry Brendel 22 Monate auf Bewährung. Er will nun das Urteil prüfen und entscheiden, ob er Revision einlegt. Nach Brendels Angaben könnte seinem Mandanten, der bereits zweimal wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht stand, nach Verbüßung seiner Strafe die Abschiebung drohen. Das gleiche könnte auch für Shubab S. gelten. In seinem Fall entsprach die Kammer dem Strafantrag der Verteidigung.

Opfer befindet sich seit der Tat in stationärer Behandlung

„Das Opfer befand sich in einer nahezu ausweglosen Lage, sah sich zwei männlichen Tätern gegenüber“, so Lohmann weiter. Die junge Frau sei durch den ihr eingeflößten Alkohol kaum noch in der Lage gewesen, sich gegen ihre Peiniger zu wehren. Sie habe sich jedoch mehrfach versucht wegzudrehen, habe mehrmals deutlich Nein gesagt und auch versucht, die Täter zu kratzen. Die 19-jährige, die im Prozess per Videovernehmung aussagte, befindet sich seit der Tat wieder in stationärer Behandlung.