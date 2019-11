Pinneberg. Der Nikolausmarkt heißt jetzt Drosteimarkt. Der Name ist neu, doch auch in diesem Jahr geht es zu Beginn der Adventszeit um: Kunsthandwerkermarkt. Zum 38. Mal öffnet die historische Kulturstätte im Herzen Pinnebergs am ersten Adventswochenende ihre Pforten für Freunde handgefertigter Ware. Organisatorin Cornelia Moder wird auch diesmal von den Veranstaltern, der Stiftung Landdrostei und dem Förderverein Landdrostei Pinneberg, unterstützt.

Am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr können die Besucher schauen und kaufen. Mehr als 40 Stände wird es dieses Jahr geben. Viele Aussteller kommen aus der Region. Mit jährlich rund 2000 Menschen, die die Drostei am ersten Adventswochenende ins Kulturzentrum lockt, ist die Ausstellung traditionell gut besucht. Über drei Etagen erstreckt sich der Markt, bei dem auf Ideenvielfalt, Außergewöhnliches und Hochwertiges gesetzt wird. Am gemeinsamen Stand der Veranstalter und der Drostei können Kekse, sowie Veranstaltungskarten der Drostei gekauft werden.

Veranstaltung beginnt am Freitagabend um 18 Uhr

Dieses Jahr wirbt der Drosteimarkt mit etwa zwei Drittel neuen Ausstellern. „Durch die neuen Gesichter wird die Handschrift der neuen Organisatorin Cornelia Moder, die den Markt zum zweiten Mal organisiert, deutlich“, sagt Stefanie Fricke, künstlerische Leitung der Drostei.

Die Kunsthandwerker und Designer zeigen unter anderem Schmuck, Handgemachtes aus Holz und Metall, Illustrationen, Keramikstücke, Gebasteltes, Textildesign sowie Liebhaberstücken aus Glas und Leder. Stärken können sich Besucher außer am kulinarischen Angebot an so manchem Stand auch im Drosteimarkt-Café im Gartensaal, das Kuchen und Torten von Aggi Meusel sowie heiße Getränke anbietet.

Eingeläutet wird die Veranstaltung schon am Freitagabend in der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr von den Wedeler Turmbläsern, die mit ihrem musikalischem Auftakt vor der Drostei die Grundlage für ein fröhliches und unkompliziertes Beisammensein schaffen wollen.

Drosteimarkt „Handwerk und Design: Sonnabend/Sonntag, 30.11/1.12., jeweils 11 bis 18 Uhr, Pinneberg, Dingstätte 23. Eingeläutet wird das Wochenende am Freitag um 18 Uhr mit Musik, es spielen die Wedeler Turmbläser vor der Drostei. Der Eintritt kostet 2 Euro als Beitrag für die Kulturarbeit der Drostei; der musikalische Auftakt ist kostenlos.