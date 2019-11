Elmshorn. Krakeelen! Firlefanz! Mumpitz! Ach, es gibt einfach zu viele schöne, alte Wörter, weshalb es leicht 100 Begriffe hätten werden können. Oder 200. Oder sogar noch mehr. Groß genug wäre der Fundus dieser fast vergessenen, kaum noch gebräuchlichen, aber umso wohlklingenderen Vokabeln. Am Ende musste sich Sprachliebhaberin Barbara Ritschel aber entscheiden, welche Auswahl an altertümlichen Wörtern sie täglich vor Augen haben wollte. Denn auch eine 15 Meter lange Hauswand hat ja nicht grenzenlos Platz.

35 Wörter sind es schließlich geworden, die nun als luftiges, kleines Kunstwerk die Hauswand Nummer 24 am Bauerweg in Elmshorn zieren. Auf 80 Quadratmeter Giebelfläche hat Künstlerin Ruth Alice Kosnick dort Begriffe wie „Unbill“, „salbadern“ oder „Tausendsassa“ auf den frisch gestrichenen Rauputz gebracht. Und zwar auf Wunsch der Hausbesitzerin Barbara Ritschel. Für die Eigentümerin alles andere als „Kinkerlitzchen“. Sichtlich zufrieden blickt sie auf das frisch fertiggestellte Werk.

Ritschel ist eine zugewandte, freundliche Frau. 80 Jahre alt, gelernte Pharmazeutin, Mutter zweier Kinder und sprachbegeistert. „Ich sammle schon seit langer Zeit schöne, alte Wörter“, sagt sie. „Immer, wenn ich ein hübsches entdecke oder lese, schreibe ich mir das auf.“ Nun wollte sie ihren kleinen, großen Wortschatz mit möglichst vielen Elmshornern teilen. Was lag da näher, als eine herrlich unmoderne Form der Straßenkunst in Auftrag zu geben – eine Wandmalerei? Was heute gemeinhin als „Streetart“ oder „Mural“ bezeichnet wird, ist immerhin eine der ältesten Kulturleistungen der Menschheit.

Die Bauhaus-Fassade verlangte gerade Typographie

„Aber finden Sie mal einen Maler, der das heute noch macht“, sagt die Elmshornerin. Nach ein paar Telefonaten stellte sich jedenfalls schnell heraus, dass herkömmliche Handwerksbetriebe solche filigranen Arbeiten nicht mehr leisten wollen (oder können). Deshalb wandte sich Barbara Ritschel an eine der bekanntesten Künstlerinnen Elmshorns, die Kulturpreisträgerin des Jahres 2018, Ruth Alice Kosnick.

„Ich fand die Idee gleich gut“, sagt die Künstlerin. Doch tatsächlich artete das Ganze nicht nur in Vergnügen aus. Welche Schriftart? Welche Buchstabengröße? Welche Farbe? Welche Schablonen? Welche Anordnung auf der Wand? Plötzlich musste sich Kosnick mit ziemlich vielen Fragen beschäftigen – und die Antworten dauerten auch eine Weile. Mehr als 100 Stunden hat sie schließlich mit dem Projekt „Alte Wörter an neuer Wand“ verbracht. Toll findet sie die Idee immer noch.

Das denkmalgeschützte Gebäude, Baujahr 1934, verlangte wegen seiner Bauhaus-Anlehnung auch nach einer geradlinigen Typographie. Eine längere Suche führte die Künstlerin zur Schriftart „Leelawadee“. Sie vergrößerte die Buchstaben, fertigte Schablonen für jede einzelne Letter und berechnete die Abstände zueinander. „Da hat sich mein Praktikum bei einem Grafikdesigner mal ausgezahlt“, sagt Kosnick und lächelt. Am Ende mischte sie fünf unterschiedliche Grautöne für die Schrift und machte sich mit Pinsel und Schablonen an die praktische Malarbeit.

Künstlerin und Eigentümerin haben eigene „Lieblingsworte“

Unten dunkler, oben heller – diesem Prinzip folgt nun die Beschriftung der Hauswand, wobei die Begriffe gen Himmel zu schweben scheinen, denn sie werden zum Dach hin nicht nur heller, sie dünnen auch aus. Nicht zufällig hat es „flugs“ nach ganz oben geschafft. „Mein Lieblingswort ist saumselig“, sagt Künstlerin Kosnick. Sie möge den Klang, und natürlich auch, was es bedeutet, nämlich: trödeln, sich Zeit lassen.

Das Lieblingswort der Auftraggeberin Ritschel ist dagegen „blümerant“. Es erinnere sie an Kaffeeklatsch von früher. „Nach dem dritten Eierlikör pflegte man da auch zu sagen: Für mich bitte keinen mehr, mir ist schon so blümerant.“ Ohnehin war für die Hauseigentümerin wichtig, dass die Bedeutung des Großteils der 35 ausgewählten Wörter eher positiv besetzt sei. Augenweide! Pustekuchen! Papperlapapp!

Die ersten Reaktionen von Kindern oder anderen Passanten seien entsprechend. „Ein Radfahrer rief mir bei der Arbeit noch Papperlapapp zu und war sichtlich erfreut, dieses Wort mal wieder zu lesen.“ Kinder und Jugendliche hätten dagegen eher fragend reagiert. Woher sollen sie auch wissen, dass „sintemalen“ nichts anderes als „weil“ bedeutet. Sagt ja heute keiner mehr. Umso inspirierender sei es nun für viele, an Elmshorns Wand der (fast) vergessenen Wörter vorbei zu spazieren.

So luftig leicht die Streetart wirkt, so „wacker“ musste sich Ruth Alice Kosnick bisweilen schlagen, um das Werk auf die Wand zu bringen. Abgesehen von der schieren Höhe, in die sie nur per Gerüst vordringen konnte, gab es auch ganz praktische Hindernisse. „Wir konnten nur bei Temperaturen von fünf Grad und mehr arbeiten. Trotzdem war es an manchen Tagen extrem kalt. Einmal habe ich mir so den Rücken verkühlt“, sagt sie. „Da brauchte ich hinterher ein paar Tage lang ein Wärmepflaster.“ Aber es habe sich gelohnt. Für alle. Denn wenn Wortsammlerin Barbara Ritschel aus dem Fenster ihrer kleinen Wohnung gegenüber jetzt auf ihre Wörterwand schaut, erfülle sie das. Sie sei „sehr zufrieden“.