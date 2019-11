Elmshorn/Itzehoe. Mojtaba M. (19) wird derart von Weinkrämpfen geschüttelt, dass Richter Johann Lohmann die Verhandlung am Landgericht Itzehoe am Montagnachmittag für zehn Minuten unterbrechen muss. Der Antrag von Staatsanwältin Daniela Stenner, die für den Afghanen eine Jugendstrafe von viereinhalb Jahren wegen einer gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung fordert, ist zu viel für den Angeklagten. Der zwei Meter entfernt sitzende Mitangeklagte Shubab S., (25) der bei der Tat in Elmshorn laut der Staatsanwältin eher Mitläufer war und laut ihrer Vorstellung drei Jahre und acht Monate in Haft soll, nimmt dies regungslos zur Kenntnis.

„Das Geschehen hat sich weitestgehend so abgespielt wie in der Anklage beschrieben“, so die Staatsanwältin weiter. Demnach lernte Mojtaba M. das 19 Jahre alte Opfer am 23. Mai 2019 in der Nähe des Elmshorner Bahnhofs kennen. Die psychisch labile Frau hatte bereits Alkohol getrunken, sie erhielt von dem Afghanen weitere alkoholische Getränke und begleitete ihn schließlich in die Wohnung von Shubab S. an der Mühlenstraße, wo zuerst der jüngere Angeklagte und dann sein älterer Bekannter das Opfer mehrfach vergewaltigten.

„Der Zeugin ging es schlecht, sie musste sich mehrfach übergeben und war kaum noch bei sich“, so Stenner. Dennoch habe die 19-Jährige mehrfach deutlich Nein gesagt und auch durch Kratzen und Beißen verdeutlicht, dass sie mit dem Geschlechtsverkehr nicht einverstanden sei. Die beiden Männer hätten sich davon jedoch nicht abhalten lassen. „Ich habe keinen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Opfers.“

Die beiden Angeklagten hatten im Laufe des Prozesses ein Geständnis abgelegt und auch zugegeben, gegen dessen Willen mit dem Opfer verkehrt zu haben. Die treibende Kraft sei aber der jeweils andere gewesen. Die Anklagevertreterin verwies jedoch auf die Aussage der jungen Frau, die sowohl bei der Polizei als auch in der Videovernehmung vor Gericht angegeben hatte, dass der Mann vom Bahnhof mit der Vergewaltigung begonnen habe – also Mojtaba M.

Der kam Ende 2014 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. In der Folge wurde er im Kinderschutzhaus in Elmshorn, in der Awo Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Hus Sünnschien in Uetersen sowie in fünf weiteren Einrichtungen der Jugendhilfe betreut. Laut Bericht der Jugendgerichtshilfe verhielt er sich dem Personal gegenüber ausfällig, dort untergebrachten Mädchen gegenüber sexuell übergriffig. In der Folge musste er die Einrichtungen verlassen, auch mehrere Schulbesuche wurden schnell wieder beendet. An der Berufsschule in Pinneberg flog er deswegen nach zwei Tagen raus. „Er sucht die Probleme bei anderen, nicht bei sich“, so die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, die keine positive Zukunftsprognose abgab, für den zweimal unter anderem wegen Gewaltdelikten vorbestraften Angeklagten eine längere Jugendstrafe ohne Bewährung empfahl.

Verteidiger Henry Brendel will den Erziehungsgedanken in den Vordergrund stellen, er beantragte eine 22-monatige Bewährungsstrafe. Andrija Pancic, Verteidiger von Shubab S., stellte keinen konkreten Strafantrag, sondern bat um eine milde Bestrafung. Das Urteil wird am heutigen Dienstag erwartet. kol