Elmshorn. „Ohne Gewalt leben“, „Frauenhäuser brauchen mehr Plätze“, „Frauenrechte sind Menschenrechte“, „Istanbul-Konvention umsetzen jetzt“, steht auf den Transparenten der Frauen und Kinder, die sich am Montag, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, vor dem Elmshorner Rathaus versammelt haben. Zur kreisweiten Eröffnung der Aktionswoche „Nein zu Gewalt an Frauen“ wurde in Elmshorn vor dem Rathaus die Fahne „frei leben - ohne Gewalt“ gehisst. Mit dabei waren Vertreterinnen der Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen, Gleichstellungsbeauftragte, Vertreter aus Politik und Stadtverwaltung.

Jede dritte Frau wird Opfer von Gewalt. 2018 wurden in Schleswig-Holstein 3871 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. 15 von ihnen verloren dabei ihr Leben. Deutschlandweit wurden 122 Frauen von ihren Männern getötet. „Gewalt gegen Frauen zieht sich durch alle sozialen Schichten, unabhängig von Religion oder Bildungsstand“, sagt Heidi Basting, Gleichstellungsbeauftragte in Elmshorn. „Das eigene Zuhause ist für eine Frau der gefährlichste Ort.“ Eine Tatsache, die nur schwer zu verdauen sei. Elke Schreiber, stellvertretende Kreispräsidentin, begrüßte den Vorstoß der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), 140 Millionen Euro für den Ausbau der Frauenhäuser bereitzustellen.

In ganz Schleswig-Holstein und bereits zum 16. Mal im Kreis Pinneberg findet die „Aktion Tüte“ statt. Der Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks in Schleswig-Holstein wirbt damit zusammen mit den Gleichstellungsbeauftragten und Vertreterinnen der Frauenhäuser, Frauenfachberatungsstellen sowie des Kooperations- und Interventionskonzeptes des Landes Schleswig-Holstein (KIK) für Gewaltlosigkeit. Die Gleichstellungsbeauftragten und Mitarbeiterinnen der Frauenfachberatungen Elmshorn und Pinneberg sowie der Frauenhäuser Elmshorn, Pinneberg und Wedel verteilen Informationen in den Bäckereien und an Info-Ständen.

Im Zeitraum vom 25. bis zum 30. November werden in den beteiligten Bäckereien die Backwaren in besonderen Tüten verteilt. Auf den Tüten steht die bundesweite Telefonnummer: Hilfetelefon: 08000/116 016. Im Kreis Pinneberg werden 37.000 Tüten verteilt (im Jahr 2018 waren es 20.000).