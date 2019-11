Wedel. Ernsthafte Sparanstrengungen fordert die CDU, um das strukturelle Defizit im Wedeler Haushalt in den Griff zu bekommen. Dazu soll die Verwaltung ein Konzept zur Konsolidierung der städtischen Finanzen vorlegen; bisher gab es aus dem Haus von Bürgermeister Niels Schmidt lediglich den Vorschlag, für den Haushalt 2020 Steuern zu erhöhen. Mit zwei von der CDU eingebrachten Haushaltsbegleitbeschlüssen für die Beratungen im Dezember soll dieser Prozess auf den Weg gebracht werden, kündigte der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Kissig während der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an. Der Umgang mit diesen Vorschlägen ist mitentscheidend, ob die CDU den Haushalt 2020 mitträgt oder nicht.

Ein strukturelles Defizit bis zu 11,3 Millionen Euro rechnet Kissig aus, der auch dem Haupt- und Finanzausschuss vorsitzt. Die geplante Grundsteuererhöhung auf 650 Punkte, die drei Millionen Euro bringen soll, reiche deswegen nicht aus. Derzeit liegt der Satz bei 425 Punkten. Um das strukturelle Defizit allein durch Grundsteuererhöhung auszugleichen, müsste der Hebesatz auf 1250 Punkte steigen, so Kissig. Deswegen seine Forderung: „Die Verwaltung soll Einsparungen vorschlagen und begründen.“ Das Konzept soll die Verwaltung bis spätestens Mitte 2020 vorlegen. „Unabhängig vom Haushaltsentwurf 2020 sind erhebliche Mehranstrengungen nötig, um diese finanzielle Notlage, in die wir seit Jahren sehenden Auges hineinsteuern, noch abzuwenden und die Finanzlage der Stadt auf dauerhaft solide Beine zu stellen“, sagt Kissig mit einem Seitenhieb auf die anderen Parteien.

Außerdem fordert die CDU von der Verwaltung ein Konzept für die Nutzung der städtischen Liegenschaften. „Wedel will 64 Millionen Euro in ihre Immobilien investieren. Das bedeutet, dass 3,5 Millionen Euro an Zinsen und Abtrag jährlich gezahlt werden müssen“, erklärt Kissig. Vor diesem Hintergrund sollte geprüft werden, ob wirklich alle Immobilien der Stadt benötigt werden oder ob etwa Einrichtungen der Stadt Immobilien gemeinsam nutzen könnten. Frei werdende Immobilien könnten dann anderweitig genutzt oder verkauft werden, so seine Überlegung.