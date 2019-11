Helgoland. Mit einer Helgoländer Singwoche im Januar 2020 sollen Insulaner und Gäste der Hochseeinsel eingeladen werden, wieder mehr zu singen. Denn unter den Helgoländern erhebt kaum jemand regelmäßig seine Stimme, sagt Gerald Drebes. Dies möchte er ändern und bittet professionelle Sänger auf die Insel. Die Singwoche richte sich an alle, sagt er. „Insulaner und Gäste sollen dann gemeinsam singen.“

Drebes lebt seit 2017 auf Helgoland. „Ich bin der einzige Berufsmusiker der Insel“, erzählt der Kantor der Kirchengemeinde Helgoland, dessen Stelle zuvor lange vakant war. An der örtlichen James-Krüss-Schule gibt es keinen Musiklehrer für die 80 Inselkinder. Mit der Helgoländer Singwoche möchte er erreichen, dass die jüngsten Inselbewohner ihre Stimmen kennenlernen. Drebes will in dieser Woche täglich die evangelische Kita besuchen, um mit den Kindern zu singen. Auch die Schüler, die normalerweise keinen Musikunterricht haben, sollen singen – unter der Leitung des Kammersängers Martin Petzold. Der Pastorensohn Petzold ist Stimmbildner und Solist beim Thomanerchor Leipzig.

Der Sänger werde zudem täglich mit den Teilnehmern der Singwoche arbeiten, auch in Kleingruppen könne der Unterricht stattfinden, verspricht Kantor Drebes. Sowohl weltliche als auch geistliche Chormusik hat er für die Singwoche ausgewählt. Drebes hat aus der Not der wenigen Inselstimmen eine Tugend gemacht. „Ich beziehe den Tourismus gern mit in meine Chorarbeit ein.“

Die Chorproben sind offen – so können jederzeit Gäste am Dienstagabend zum Singen ins Gemeindehaus kommen. Taizé-Lieder, einfache Gospels und swingende Kanons werden dann geübt. Manchmal kommen drei Teilnehmer zur Probe, manchmal treffen sich 25 oder mehr. Neben dem Kirchenchor gibt es zwei Männer-Shantychöre auf der Insel. „Man braucht zum mehrstimmigen Singen eine kritische Masse“, erklärt der Musiker. Ungeübte orientieren sich an sicheren Stimmen. Da es an der Mehrstimmigkeit oft hapert, hat sich Drebes noch etwas einfallen lassen: Kanons. Eine „Helgoländer Kanon-Messe“ soll in der Singwoche uraufgeführt werden und damit Einzug in die Insel-Chorliteratur erhalten. Uli Führe hat sie eigens für die Sänger vom roten Felsen geschrieben.

Führe, Komponist und Musikpädagoge aus Freiburg, hatte beim Komponieren seiner Messe „ganz normale Leute mit der besonderen Besucherüberschwemmung tagsüber“ vor Augen. „Abends ist dann Ruhe auf der Insel. Nur noch ein paar Hoteltouristen in den Kneipen“, skizziert er sein Bild.

Singwoche: 13.–19.1, 2020, 19 –22 Uhr, Kursgebühr 100 Euro, mehr Infos: www.kirchenmusik-helgoland.de, 0159/01 33 69 17