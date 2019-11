Pinneberg. Es ist erst wenige Tage her, dass Bürgermeisterin Urte Steinberg zum Volkstrauertag diverse Kränze zum Gedenken an die Kriegstoten in Pinneberg niedergelegt hat. Auch das Kriegermal am Bahnhof war darunter, was in der Ratsversammlung am Donnerstagabend eine Nachfrage in der Bürgerfragestunde nach sich gezogen und die Mahnmal-Initiative auf den Plan gerufen hat. Warum wurde trotz umfangreicher Aufklärungsarbeit an dem Ritual festgehalten? Das war die Frage.

Ratsherr Manfred Stache (Grüne und Unabhängige) ist Mitglied der Mahnmal-Initiative. Einige Tage vor dem 17. November hatte er sich persönlich an die Bürgermeisterin gewandt mit der Bitte, an der Stele am Bahnhof keinen Kranz abzulegen oder dies zumindest mit einer Erklärung zu tun. Das war dann nicht erfolgt. „Es geht darum, dass so ein Nazidenkmal kein Ort der stillen Trauer sein kann“, sagt Stache.

Bürgermeisterin hat den Politikern vor dem Volkstrauertag einen Diskussionstermin vorgeschlagen

In der Ratsversammlung delegierte Urte Steinberg die Verantwortung dafür an die Politik: „Ich habe vor dem Volkstrauertag die Fraktionen angeschrieben und sie gebeten zu hinterfragen, ob die Kranzniederlegungen am Volkstrauertag noch zeitgemäß seien. Ein Termin für die Besprechung ist für Ende Januar avisiert, dann soll in einer Arbeitsgruppe eine tragbare Lösung gefunden werden“, so Steinberg. Daraufhin trat Stache ans Pult und sagte, an die Bürgermeisterin gewandt: „Ich bin enttäuscht, dass Sie nicht selbst den Mut gefasst haben, da auszusteigen. Denn genau diese Diskussion brauchen wir.“

Stadtsprecherin Maren Uschkurat räumt den Kriegsverherrlichungs-Charakter des Denkmals am Bahnhof ein. „Trotzdem wollte die Bürgermeisterin der Toten des Krieges, der Gefallenen und Opfer gedenken“, sagt sie. Eine Gegendarstellung am Denkmal sei geplant, ebenso wie ein Künstlerwettbewerb, der im kommenden Jahr angeschoben werden solle. Die Politik sei in dieser Sache aber nicht einer Meinung.

Ergänzenden Plakate der Mahnmal-Initiative am Kriegermal waren schnell verschwunden

Im Juli 2017 hatte die Ratsversammlung mehrheitlich beschlossen, dem Kriegermal eine ansehnliche Ergänzung zur Seite zu stellen. Dazu ist es bisher nicht gekommen, weil das Geld fehlt.

„Wir bedauern und kritisieren, dass seit zwei Jahren und insbesondere nach dem Vorliegen einer Expertise einer renommierten Wissenschaftlerin im Mai 2018 sowohl eine kritische Sachdebatte vermieden wurde, als auch bis zum Volkstrauertag 2019 von der Verwaltung der festgestellte Charakter des Bauwerks erneut geleugnet wurde“, schreiben die Mahnmal-Initiatoren in einer Presseerklärung zur Kranzniederlegung 2019. „Aus meiner Sicht versteckt sich die Politik hinter dem Geld-Argument“, sagt Sprecher Jochen Hilbert. Die aufklärenden, mit einer ergänzenden Kommentaren versehenen Plakate der Initiative seien gleich wieder entfernt worden.

Unterdessen hoffen die Mahnmal-Initiatoren weiter, dass die Ratsversammlung an ihrem eigenen Beschluss aus dem Jahr 2017 festhält und dem Kriegermal eine Ergänzung an die Seite stellen wird. Konkreter ist es bislang nicht geworden, die Ratsversammlung hat den Punkt auch am Donnerstag erneut abgesetzt.