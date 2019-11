Kreis Pinneberg. Bizarre Diskussion im Kreistag zum Klimawandel. Der AfD-Fraktionschef Bernhard Noack, ein Gartenbauingenieur im Ruhestand, dozierte in einer von ihm beantragten „Aktuellen Stunde“ über die „Chancen und Risiken des Klimawandels für den Kreis“.

Demnach seien der steigende CO 2 -Ausstoß und die Erwärmung der Erde gut für die Baumschulen. „Der Obstanbau hat vom Klimawandel und dem höheren CO 2 -Gehalt profitiert“, befand Noack. CO 2 stehe „in Verruf“, sei aber „zwingend erforderlich“ für das Leben auf der Erde. Deutschland sei Dank seiner Wälder, die genügend Kohlendioxid absorbierten, „CO 2 -neutral“, so Noack. Wenn es hier wärmer werde, würden die Betriebe profitieren, „weil mehr Leute herziehen“, denen es im Süden zu heiß werde, argumentierte Noack und sagte: „Klimaschutz gibt es überhaupt nicht.“

Mit diesen steilen Thesen stand der AfD-Mann fast allein. Nur der Fraktionschef der Kreis Wählergemeinschaft Pinneberg, Burghard Schalhorn, stützte die Haltung zum Klimawandel mit der Aussage: „Ja, wir haben Klimawandel, aber nicht erst seit heute oder gestern. Nein, seit Millionen von Jahren.“

„Dann können wir bald Bananen anbauen“

„Dann können wir ja demnächst Bananen anbauen“, erwiderte, nicht ganz ernst gemeint, SPD-Fraktionschef Hannes Birke. Seine Fraktion hielt die Aussagen des AfD-Mannes „für schwer zu ertragen“, wie Ole Korff ausführte. „Es gibt nichts Schönes oder Romantisches am Klimawandel.“ Wegen der Hitzewellen würde das Bundesgesundheitsamt bereits „Hitzeschutz-Pläne“ für die Bevölkerung fordern. Die extremen Wetterlagen verursachten zunehmend Starkregen und Dürreperioden, was zu Ernteausfällen und steigenden Rohstoffpreisen führen würde.

Im Kreis Pinneberg steige die Gefahr, dass der „blanke Hans“ über die Deiche schwappt, so Korff. „Ein Szenario, das beunruhigt.“ Wenn bis Ende des Jahrhunderts, wie von Wissenschaftlern prognostiziert, der Meeresspiegel um sechs Meter steige, „liegt halb Schleswig-Holstein unter Wasser“, warnte FDP-Fraktionschef Olaf Klampe. „Dann können wir zwar im Arboretum eine Beachparty feiern. Aber das ist ein Problem, keine Chance.“

„Peinlich“ und „zynisch“ seien die Aussagen