Hamburg/Kreis Pinneberg. Gunnar Tilge sitzt am schweren Schreibtisch und hämmert auf die Tasten der Schreibmaschine. Bei sieben Durchschlägen muss er kräftig tippen. Im obersten Blatt ist ein Loch. Das „o“ ist durchgeschlagen. „Eine nervtötende Arbeit“, sagt sich der Quickborner über seine Zeit als Polizist in den 60er-Jahren.

Damals war er hauptsächlich im Jugendschutz auf St. Pauli und in St. Georg im Einsatz. Wie leicht verrutschten die Blätter, und das Getippte wurde unleserlich. Wollte man etwas löschen, musste man dies auf jedem Blatt einzeln tun. Berichte entstanden unter Zeitdruck, nicht selten hämmerte ein in Gewahrsam genommener gegen die Stahltür der Zelle. Schnell konnte man sich vertippen. „Wenn der Chef streng war, musste man den Bericht neu verfassen.“ Auf dem Tisch stehen Aschenbecher und Stempel mit amtlichen Kennzeichen. An der Wand hängt ein Foto vom Bundespräsidenten Heinrich Lübke neben der Deutschlandfahne.

Die Tür der Gefängniszelle steht offen. Tilge schmeißt sie zu und demonstriert, wie er in Windeseile gleichzeitig zwei Riegel davorschieben kann. Gelernt ist gelernt. Die Wände der Zelle bekritzelt. In einer Ecke steht ein Fernschreiber vom Typ Siemens T37. „Mit dem Lochschreiber konnte man zeitgleich bis zu 100 Adressaten erreichen“, sagt der 68-Jährige. In Schlüsselboxen wurden die Schlüssel von Firmen aus dem Umkreis aufbewahrt, um schnell Zugang ins Gebäude zu bekommen.

Gunnar Tilge führt Besucher gern in das Polizeibüro aus den 60er-Jahren. „Ich hatte hier letzte Woche erst Pfadfinder, die 20 Minuten mit dem Festnetztelefon beschäftigt waren. Die Jugendlichen wussten nicht, wie man die Wählscheibe bedient. Das kennen sie nicht mehr“, sagt er. Im Polizeidienst der 60er Jahre wiederum waren Handys noch nicht vorstellbar. „Das waren wirklich andere Zeiten. Wir hatten nicht mal ein Funkgerät“, erzählt Gunnar Tilge, der seit 2010 pensioniert und seit 2015 ehrenamtlich im Polizeimuseum tätig ist. Er und seine Kollegen hatten immer Zehn-Pfennig-Stücke dabei, um von der nächsten Telefonzelle aus die Zentrale über Einsätze zu informieren oder Verstärkung anzufordern.

Mit einem Stadtplan auf den Knien des Beifahrers fuhren die Beamten zu den Einsätzen. Ausgerüstet mit einer Trillerpfeife, einer Knebelkette und einer Walter PPK. Geladen und entladen wurde die Pistole in der Ladeecke, einer Holzkiste, die mit Sand und Kies gefüllt war – für den Fall, dass sich aus Versehen ein Schuss löste. Von der Schusswaffe musste Tilge zum Glück nie Gebrauch machen, auch nicht, als er selbst mit einer bedroht wurde. „Die stärkste Waffe ist das Wort“, davon ist er bis heute überzeugt. Er selbst sprach die Leute gern auf Plattdeutsch an. Ein „wat mutt dat mutt“ sei von vielen ohne Widerworte akzeptiert worden.

Aus den Fehlern der Nazivergangenheit lernen

Harry Lange aus Ellerbek, pensionierter Polizist, führt ehrenamtlich durch das Polizeimuseum Hamburg. Junge Menschen bringt er am liebsten in die geschichtliche Abteilung. Dort erklärt er, wie das Naziregime die Polizei instrumentalisierte.

Foto: Anne Dewitz

Wie haben sich Selbstverständnis und Aufgaben der Polizei mit dem Wechsel der Staatsformen verändert? Wie konnte sich die Polizei während des Nationalsozialismus’ zu grausamen Taten verleiten lassen? Diesen Fragen geht Harry Lange aus Ellerbek im Erdgeschoss des Polizeimuseums auf den Grund. Im Polizeidienst hat er in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, unter anderem bei der Bereitschaftspolizei, im Osdorfer Revier, beim Jugendschutz in St. Georg und in der Verkehrsabteilung in Altona.

„Ich habe immer gemacht, worauf ich Lust hatte“, sagt er. Vor drei Jahren ging Harry Lange in Pension, seit zwei Jahren führt er mittwochs Gruppen durchs Polizeimuseum. „Die Geschichte der Polizei ist unter der Knute der jeweiligen Politik zu betrachten“, sagt der 63-Jährige. Im Hinblick auf den spürbaren Rechtsruck in Europa findet er es um so wichtiger, gerade mit jungen Besuchern einen Blick in die Vergangenheit zu richten – als Warnung.

Mit der Gründung der Weimarer Republik wurde die Hamburger Polizei modernisiert und professionalisiert, blieb jedoch stark militärisch ausgerichtet. Mit der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 wurden Gewaltenteilung, Pressefreiheit und Grundrechte abgeschafft. Staatspolizei, Kriminal- und Schutzpolizei unterstützten das Regime bei der Verfolgung politischer Gegner und gesellschaftlicher Minderheiten.

„Erst mit der Gründung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen 1958 wurden NS-Verbrechen systematisch verfolgt“, sagt Lange. Häufig führten die Ermittlungen aus Mangel an Beweisen zu keiner Anklage. „Eine Ausnahme war das Strafverfahren gegen Angehörige des Reserve-Polizeibataillons 101.“ Die Ermittlungen ergaben, dass das Bataillon 1942/43 im besetzten Polen Massenerschießungen durchgeführt und an Deportationen der jüdischen Bevölkerung beteiligt war.

Seine Tresorknacker erkennt der Safe-Spezialist am Flexen

Dieter Beckmann aus Kummerfeld hatte Maschinenbauer gelernt ehe er zur Bereitschaftspolizei nach Altona kam. Später spezialisierte er sich auf Einbrüche und Tresoraufbrüche. Heute führt der Pensionär durch das Polizeimuseum.

Foto: Anne Dewitz

„Man erkennt seine Schweinchen am Gang“, sagt Dieter Beckmann aus Kummerfeld. Der pensionierte Polizist war in seiner Dienstzeit Safe-Spezialist, und seine „Schweinchen“ waren Tresorknacker. „Tresortäter sind Berufstäter“, sagt der Einbruchspezialist. Viele Täter waren Spieler, hatten ernste Geldprobleme. Kamen sie aus der Haft, konnte man davon ausgehen, dass sie bald wieder zuschlugen. Der Kreis der Verdächtigen war zu Beckmanns aktiven Zeiten noch überschaubar. Ihre Arbeitsweisen gaben dem Ermittler wichtige Hinweise. „Es gab einen, der konnte die Flex nie gerade führen.“ Heute werden Tresore eher gesprengt. Viele Täter kämen aus Holland, so Beckmann. Aufschluss gaben auch Fußabdrücke vor dem Tresor. Damit die Spuren nicht verwischt wurden, eilte Beckmann auch nachts zu den Tatorten.

Berufsverbrecher war auch der Hamburger Einbrecher Julius Adolf Petersen (1882–1933), der als „Lord von Barmbeck“ zu zweifelhaftem Ruhm kam. Dem Ganoven wird im Polizeimuseum ein Platz unter den spektakulärsten Kriminalfällen Hamburgs eingeräumt. Ein aufgebrochener Tresor zeigt, wie Petersen vorging. Seinen Status als Volksheld verdankte er der Tatsache, dass er bei seinen Raubzügen keine Gewalt anwendete und nur Reiche bestahl. Nachdem er sich mehrfach dem Zugriff der Justiz hatte entziehen können, wurde Petersen schließlich zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Seine Karriere als Geldschrankknacker begann Julius Adolf Petersen mit 18. Seit seinem 36. Lebensjahr verlegte er sich ganz auf Einbrüche und Raubzüge im großen Stil. Allerdings verspielte er seine Beute auch rasch. „Er war spielsüchtig“, sagt Beckmann.

Mit Petersens Gangsterkarriere ist 1921 Schluss. Petersen wird verhaftet und kommt erst 1932 wieder auf Bewährung auf freien Fuß. Als er 1933 nach 22 weiteren Einbrüchen erneut verhaftet wird, wählt er den Freitod.

Und ein Mafia-Mord in Pinneberg, der nie aufgeklärt wird

Einer der spektakulärsten Kriminalfälle Hamburgs, die im Polizeimuseum ausgestellt sind, war der sogenannte Mafia-Mord Karl-Hinrich Lienau im Kreis Pinneberg. Auf dem Barmbeker Osterbekkanal treibt am 9. November 1984 ein Fass. Der obere Teil ragt aus dem Wasser. Anwohner melden zunächst einen Umweltfrevel bei der Polizei. Doch was die Beamten aus dem Fass holen, ist die gefesselte Leiche eines Mannes, der nach Mafia-Manier ermordet wurde. Sein Schädel ist eingeschlagen, und in seinem Kopf und Oberkörper stecken Kugeln. Eine 15 Kilogramm schwere Hantelscheibe sowie Löcher im Fass sollten dieses wohl auf den Grund des Kanals sinken lassen.

Wie sich später herausstellt, ist der Tote Karl-Hinrich Lienau (45), Mitfinanzier und Geschäftsführer der Disco Jingle im Wedeler Weg 78 in Pinneberg, bekannt als „Charlie“ Lienau. Seine Ehefrau, von der er getrennt lebte, hatte ihn identifiziert. Zuletzt wohnte Karl-Hinrich Lienau dort im Obergeschoss, war aber nicht offiziell gemeldet.

Ein Jahr vor seinem Tod hatte Lienau 1,6 Millionen Mark im Lotto gewonnen. Ein Teil seines Geldes brachte er nach Kanada. Dem „Sunnyboy Pinneberger Nachtlebens“, wie es in einem Artikel der Pinneberger Zeitung im Hamburger Abendblatt vom 13. November 1984 heißt, wurden Kontakte zur Hamburger Unterwelt nachgesagt. Offenbar wollte er beim Geschäft mit der Prostitution mitverdienen. Mit 200.000 Mark aus dem Gewinn kauft sich Lienau ins „Jingle“ ein, das zuvor nachts durch Brandstiftung in Flammen aufgegangen war. Unbekannte Täter hatten am 16. Mai 1983 Feuer gelegt. Zu dem Zeitpunkt sollte die Disco von Willi Meier (37), Pächter des Brauhauses in Wedel, übernommen werden. Willi Meier, der im April 1983 bei einem Verkehrsunfall auf dem Bahnhofsvorplatz in Wedel starb, wollte im Jingle ein Bordell betreiben. Das lehnte die Stadt Pinneberg ab. Die Versicherung zahlte nach dem Brand 570.000 Mark. Es dauerte Monate, bis die Disco wieder den Betrieb aufnahm – mit Lienau als stillem Teilhaber. Die Konzession hatte Jens-Peter Friedrichsen.

Der Mord konnte nie aufgeklärt werden, obwohl die Polizei kurz nach der Tat nach zwei Männern fahndete, die das Fass gekauft hatten.

Das Polizeimuseum Hamburg, Carl-Cohn-Straße 39, ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet (an Feiertagen, 24. und 31. Dezember geschlossen). Der Eintritt kostet 8 Euro, für Kinder und Jugendliche nichts. Das Museum befindet sich auf dem Gelände der Akademie der Polizei Hamburg. Besucher müssen sich am Eingang ausweisen. Anmeldungen für Gruppenführungen: 040/428 66 80 80, polizeimuseum@polizei.hamburg.de. Es werden auch noch weitere ehrenamtliche Helfer gesucht.