Elmshorn/Barmstedt. Es ist wohl der Hauptgewinn für historisch interessierte Eisenbahnfreunde mit Weihnachtsmarktschwerpunkt oder weihnachtsmarktaffine Eisenbahnnostalgiker auf der Suche nach Abwechslung: der Sonderfahrplan für die Abschiedstour der Uerdinger-Schienenbusse von der AKN Eisenbahn GmbH.

Am ersten Advent, also Sonntag, 1. Dezember, rollen die historischen Gefährte nämlich zum vorerst letzten Mal über die Gleise zwischen Elmshorn und Ulzburg-Süd. Bei insgesamt zehn kostenlosen Fahrten verbinden die Schienenbusse aufs Stimmungsvollste die traditionell hübschen Weihnachtsmärkte in Barmstedt und Elmshorn.

Erste Abfahrt ist schon 10.35 Uhr

Wer nichts verpassen will, steigt deshalb am besten schon um 10.35 Uhr in Elmshorn in den ersten Zug, der um 10.51 Uhr pünktlich zur Öffnung des Weihnachtsmarktes in Barmstedt um 11 Uhr eintreffen soll. Der Lichtermarkt in Elmshorn wiederum öffnet um 14 Uhr. Wer also in die umgekehrte Richtung möchte, löst vorsorglich das Ticket für die Fahrt, die 13.10 Uhr in Barmstedt startet und 13.27 in Elmshorn endet.

Die AKN rechnet wegen dieser besonderen Touren mit einem großen Interesse und bittet deshalb schon von vornherein um Verständnis, sollte es zu Wartezeiten für die Mitfahrt kommen. Andererseits gilt auch der reguläre Sonntagsfahrplan auf der Linie A3. Er bietet die Alternative mit moderneren Gefährten und wird von den Uerdinger-Sonderfahrten nicht beeinträchtigt. Für diese Züge gelten allerdings die üblichen Tarife.

Letzte Tour ist kurz vor 19 Uhr

Bekanntlich hatte die AKN schon vor einiger Zeit angekündigt, sich nach langer Überlegung von den beiden Oldtimer-Fahrzeugen zu trennen und sie an einen Eisenbahn-Verein in Schleswig-Holstein abzugeben. Der personelle Aufwand, die Werkstatt- und Abstellkapazitäten sowie die Wirtschaftlichkeit sprachen am Ende gegen die Nostalgie. Mit der Abgabe an einen Verein aus dem Norden sollte immerhin sichergestellt werden, dass die Uerdinger genannten Schienenbusse eine Zukunft haben und weiter fahren können.

Ihre Abschiedstour auf der altbewährten Linie werden die „alten Eisen“ der Eisenbahn am 1. Dezember aneinandergekuppelt absolvieren. Zwischen 10 und 19 Uhr geht es stetig hin und her. Die letzte Fahrt der Uerdinger startet um 18.35 Uhr in Elmshorn. Dieser Zug fährt über Henstedt-Ulzburg bis nach Kaltenkirchen durch.

Sonderfahrten: So. 1.12., ab Barmstedt (nach Elmshorn) 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 und 18.12 Uhr, ab Elmshorn (Richtung Barmstedt) 10.35, 11.39, 13.39, 15.39, 17.39 und 18.35 Uhr. Der Fahrplan auf www.akn.de zum Download. Die Abschiedsfahrten sind offen und kostenfrei. Fahrscheine zu lösen oder sich anzumelden ist nicht nötig. Informationen unter Telefon 04191/933 933