Uetersen/Quickborn. Die beste Zeit im Jahr, um ins Kino zu gehen, sind die Wochen vor Weihnachten. Für die Tage, wenn draußen eisiger Regen niedergeht, haben sich die Inhaber des Burg Kinos in Uetersen und des Quickborner Beluga Kinos ein schönes Programm mit Adventsfilmen ausgedacht.

In Originalsprache ist am 26. November (19.45 Uhr) die irisch-englische Koproduktion „The man who invented Christmas“ im Burg (und nur dort) zu erleben, der die Geschichte des Schriftstellers Charles Dickens erzählt.

Im Dezember geht’s dann los mit den Adventsfilmen, immer sonntagmittags um halb eins in beiden Kinos. Den Anfang macht der Petterson & Findus-Film „Das schönste Weihnachten überhaupt“ am 1. Dezember: Zwei Tage vor Heiligabend sind Petterson und Kater Findus komplett eingeschneit. Weil Petterson sich verletzt hat beim Schlagen der Tanne, muss Findus nun allein Plätzchen backen und das Haus verschönern.

Der zweite Film heißt „Bo und der Weihnachtsstern“ (8. Dezember) und interpretiert das Wunder des Sterns von Bethlehem anders als gewohnt, wobei die Geschichte diverser Tiere, die sich zusammenfinden, um ihrem bisherigen Leben zu entkommen, an die Bremer Stadtmusikanten erinnert. Jedenfalls spielt auch hier ein großer Stern eine wichtige Rolle. Der dritte Film (15. Dezember) ist „Der Grinch“: Ein haariges, frustriertes Monster gönnt den Menschen ihre Weihnachtsfreude nicht und sinnt auf Rache. Doch dann kommt alles anders. Und am 22. Dezember startet „Der Polarexpress“, der nachts vor dem Haus eines Jungen wartet, der weder an Wunder noch an den Weihnachtsmann glaubt.

Ein besonderer Leckerbissen wird außerdem in beiden Kinos am 15. und am 22. Dezember serviert: Dann nämlich tanzen zwei europäische Spitzen-Compagnien in dem klassischen Weihnachtsstück, das zugleich ideal für Ballett-Einsteiger ist: „Der Nussknacker“.

Beide sehr klassisch-traditionellen Choreografien berufen sich auf die Ursprungsfassung, die der russische Choreograf Lev Ivanov 1892 in St. Petersburg uraufgeführt hat. Die Londoner Inszenierung von Peter Wright verwendet Fragmente daraus und hebt das sublime Pas de deux zwischen der Zuckerfee und dem Prinzen hervor. Auch am Bolshoi Ballett hat sich der langjährige Haus-Choreograf Yuri Grigorovich auf die Tradition berufen und dieses berühmte Ballett in Erinnerung an den Ballettstar Marius Petipa kreiert.

Die Ausstattung der russischen Aufführung ist künstlerisch, mit großformatig bemalten Prospekten und märchenhaft erleuchtetem Dorf im Schnee, aber auch die Londoner Choreografie hat prächtige Kostüme und Bühnenbilder.

Adventskino Karten: 6,50 Euro, Filme in Originalsprache 6 Euro inkl. Prosecco/Orangensaft; Ballett: 22 Euro inkl. Sektempfang. Burg Kino, Marktstr. 24, Uetersen, 04122/92 91 85, Beluga Kino, Güttloh 1–5, Quickborn, 04106/65 85 45.