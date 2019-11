Wedel. Weil ein Firmengebäude abgerissen wurde, das noch an die Gas- und Stromversorgung angeschlossen war, mussten Mittwoch in Wedel mehrere umliegende Gebäude evakuiert werden. Auch die Feuerwehr war an der Industriestraße im Einsatz. Nach 90 Minuten wurden alle Sperrungen aufgehoben.

Laut Angaben der Feuerwehr hatten die Stadtwerke erst am Vormittag Kenntnis von den Abbrucharbeiten erhalten. Mitarbeiter des Versorgers ließen daraufhin die Tätigkeiten einstellen, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass bei den bereits erfolgten Arbeiten die Gasleitung beschädigt worden sein könnte. Zunächst war auch von einem Gasaustritt die Rede. Sofortige Kontrollmessungen vor Ort ergaben darauf jedoch keine Hinweise

Die Stadtwerke-Mitarbeiter mussten dann die Gasnetzanschlussleitung sichern. Die Feuerwehr stellte mit zwei Löschfahrzeugen und einem Einsatzleitwagen den Brandschutz sicher. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Bereich in einem Radius von 100 Metern rund um das Abrissgebäude geräumt.