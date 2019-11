Elmshorn. Ortstermin in einer 100 Jahre alten Bauruine. „Das war unser Lagerknecht“, sagt Frank Sachau, bevor wir das denkmalgeschützte Gebäude betreten. Zum ersten Mal zeigt der Eigentümer der Knechtschen Hallen mitten in Elmshorn, wo Teppich Kibek ein halbes Jahrhundert lang seine Teppiche in bis zu sechs Stockwerken gelagert hat, diese seit 2006 leer stehenden Hallen einem Journalisten.

Einige Fenster sind mit Gittern vor möglichen Einbrechern gesichert.

Foto: Burkhard Fuchs

Es ist dunkel, kalt und feucht. Der kalte Wind zieht durch die offenen Fenster, deren Scheiben zum großen Teil dem Vandalismus zum Opfer gefallen sind. Ungebetene Besucher haben alle Leitungen und Kupferkabel abmontiert. Das Schild: „Betreten verboten – Vorsicht Lebensgefahr“ hat sie offenbar nicht abgehalten. Es gibt keine Heizung, es fließt kein Strom, die Aufzüge, die jahrzehntelang Teppiche beförderten, sind unbenutzbar. Überall haben sich Sprayer an den Wänden verewigt. Im Obergeschoss, wo die Fenster noch nicht wieder mit Holzbrettern dicht gemacht wurden, haben sich große Pfützen vom Regenwasser gebildet.

Vandalismus ist in jüngster Zeit weniger geworden

Der Vandalismus sei aber in jüngster Zeit weniger geworden, sagt Kibek-Chef Sachau. Zweimal die Woche kontrolliert Mitarbeiter Christian Wilkens den „Lagerknecht“ auf dem etwa einen Hektar großen Grundstück mit gut 20.000 Quadratmeter Nutzfläche, die hier nun brach liegen. Alle Türen sind mehrfach gesichert. Ein Wachdienst läuft Tag und Nacht Streife. Einen hohen sechsstelligen Betrag habe ihn die Sicherung und Instandhaltung des historischen Gebäudes bislang gekostet, seit das Teppichlager an die neue Firmenzentrale an den Grauen Esel verlagert worden ist, sagt Sachau. Wände im Innern mussten abgestützt werden.

Eine alte Holztreppe im ältesten Teil des ehemaligen Teppichlagers.

Foto: Burkhard Fuchs

Er möchte die Knechtschen Hallen unbedingt erhalten, sagt Sachau. Zu viel Herzblut steckt in der eigenen Familiengeschichte. Vater Walter Sachau erwarb das Fabrikgebäude an der Schloßstraße/Ecke Berliner Straße, als er mit dem Teppichversandhandel Ende der 50er-Jahre durchstartete. Die alte Lederfabrik von Johann Knecht & Söhnen war 1953 pleite gegangen. Jetzt steht das alte Gebäude weitgehend unter Denkmalschutz. Aber es findet sich bislang kein Investor, der hier etwas Neues realisieren würde. Die Stadt möchte am liebsten Wohnungen und Platz für Gewerbe schaffen, Dienstleister, Gastronomie, außerdem Kultur. Ein Freundeskreis hat sich gebildet und Ideen für das alte Kranhaus entwickelt, das der Stadt gehört, aber das für Sachau wesentlicher Bestandteil der Knechtschen Hallen ist. Er selbst hat zuletzt einen Hotelbetrieb ins Spiel gebracht.

Bodenrichtwert dürfte bei etwa drei Millionen Euro liegen

Kaum eine Wand ohne Graffiti, die mehr oder weniger ansehnlich sind.

Foto: Burkhard Fuchs

Jahrelang schienen die verschiedenen Pläne einander auszuschließen. Investoren sprangen ab, weil sie die Auflagen des Denkmalschutzes und des städtischen Rahmenplanes in diesem Sanierungsgebiet scheuten. Zu Verkaufsverhandlungen sei es deshalb nie gekommen, sagt Sachau. Er würde das Gebäude und Grundstück zum aktuellen Bodenrichtwert veräußern – unter der Bedingung, dass es erhalten bleibt. Der beläuft sich zurzeit wohl auf etwa drei Millionen Euro.

Doch jetzt ist offenbar Fahrt in die Verhandlungen gekommen. Vor wenigen Wochen trafen sich unter der Leitung des neuen Zweiten Stadtrats Lars Bredemeier Vertreter von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing mit Frank und Tochter Lisa Sachau. Da seien alle Ideen auf den Tisch gekommen und diskutiert worden, berichtet Sachau und ist regelrecht euphorisch: „So weit waren wir noch nie.“ Außer den bereits bekannten Nutzungsmöglichkeiten seien auch ein paar neue Vorschläge hinzugekommen, die nun von einem Architekten auf ihre Machbarkeit hin geprüft würden. Was genau es sein könnte, möchte Sachau noch nicht verraten, sonst werde es wieder in der Öffentlichkeit vorschnell zerredet. Aber Anfang kommenden Jahres könnte der Politik vielleicht schon das eine oder andere mögliche Projekt vorgestellt werden.

Ziel: So viel wie möglich von Knechtschen Hallen zu erhalten

Auch Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje ist guten Mutes. „Der Rahmenplan ist nicht in Stein gemeißelt und kann verändert werden“, sagt der Verwaltungschef und fordert: „Es darf keine Denkverbote geben.“ Darum sei er froh, dass Stadtrat Bredemeier sich dieses historischen Erbes der Stadt jetzt angenommen und offenbar eine neue, gute Gesprächsebene mit dem Eigentümer gefunden habe. Das Ziel aus Sicht der Stadt sollte sein, „so viel wie möglich von den Knechtschen Hallen zu erhalten“, sagt Hatje. „Es wird Kompromisse geben.“

Hatje liegt aber auch das Engagement des Freundeskreises am Herzen. Weil der an den Gesprächen mit Sachau und Bredemeier nicht teilnehmen durfte, fühlt er sich ausgegrenzt. Zumal der Vorschlag für ein Mediationsverfahren aus dem Bürgermeisterwahlkampf durch die Bredemeier-Initiative jetzt überflüssig geworden sei. „Ich möchte aber keine Gesprächsfäden abreißen lassen“, betont Hatje. Darum werde er parallel zu den „Arbeitsgesprächen“ zwischen Bredemeier und Sachau den Freundeskreis und Teile der Politik zu einer gemeinsamen Gesprächsrunde ins Rathaus einladen. „Das soll möglichst noch in diesem Jahr geschehen“, kündigt Hatje an. Keiner solle ausgebootet werden. Im Gegenteil. „Ich möchte für Transparenz sorgen.“ Das Wichtigste sei nun, dass Stadt und Eigentümer endlich eine gemeinsame Gesprächsebene gefunden hätten.

Inzwischen haben wir mit Sachau über die steile Treppe das Obergeschoss des ältesten, über 100 Jahre alten Teils der Knechtschen Hallen erreicht. Uralte Holzdecken sind hier zu bestaunen, alte Kontorbüros gab es hier für einst mehr als 100 Mitarbeiter. Auch die Büros sind weitgehend zerstört. Verloren. Jeder Winkel des Gebäudes strahlt es aus: Es bleibt nicht mehr viel Zeit.