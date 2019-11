Elmshorn. Das Haydn-Orchester Hamburg gastiert am Freitag im Saalbau Elmshorn. Dargeboten werden Auszüge aus großen symphonische Werken. Zu hören sind Ouvertüren und Arien aus Opfern von Mozart, Verdi und Puccini – etwa aus „Figaros Hochzeit“, “Die Zauberflöte“, „Rigoletto“ und „La Traviata“.

Tenor Songyan He.

Foto: Hochschule für Musik und Theater

Bisher brachte das Orchester zu den Auftritten in Elmshorn preisgekrönte Instrumental-Solisten mit. Diesmal sind es zwei junge Gesangstalente, die die Opern-Liebhaber begeistern sollen. Zum einen die Sopranistin Tamara Smyrnova, die 1990 in der Ukraine das Licht der Welt erblickte. Mit zwölf Jahren erhielt sie an der Musikschule in Scholkino ersten Gesangsunterricht. Zwei Jahre später wechselte sie auf ein Musikinternat in Kertsch, wo sie sich ihrer Vorliebe für die Oper bewusst wurde. Mit 16 Jahren ging sie an eine Fachhochschule in Kiew, wo sie Operngesang studierte und parallel an der Peter Tschaikowsky Musikakademie lernte. In diesem Jahr schloss die junge Künstlerin ihr Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg erfolgreich ab.

Vor zehn Jahrem kam Singyan He nach Deutschland

Zum anderen tritt Tenor Singyan He als Solist im Saalbau auf. Er begann seine Ausbildung im Alter von 16 Jahren in seiner Heimatstadt Peking, zunächst an der Kunsthochschule, später am Bejing Arts College. Vor zehn Jahren kam der heute 32-Jährige nach Deutschland. Erst war er als Bariton Student am International College of Music Hamburg (ICoM) tätig, 2012 wechselte er dann an die Hamburger Hochschule für Musik und Theater, wo er sich zum Tenor ausbilden lässt.

Das Haydn-Orchester Hamburg wurde 1977 gegründet und ist bis heute zu einem imposanten Klangkörper aus 90 Musikern angewachsen. Es verfügt über einen vollen Holz- und Blechbläsersatz und zählt zu den führenden nicht -beruflichen Sinfonie-Orchestern Norddeutschlands. In den ersten Jahren standen ausschließlich Hadyn-Kompositionen auf dem Programm, inzwischen ist die Sinfonik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts programmbildend. Ein besonderes Anliegen ist dem Orchester die Förderung des musikalischen Nachwuchses, weswegen immer junge und begabte Solisten zur Ergänzung engagiert werden.

Konzert: Fr 22.11., 19.30 Uhr, Saalbau Elmshorn, Adenauerdamm 2a.