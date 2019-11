Pinneberg. Die Zahl der Mitarbeiter in der Pinneberger Stadtverwaltung ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Laut „Personalbericht 2019“ arbeiten aktuell 420 Menschen in der Verwaltung. Das sind sechs mehr als im Vorjahr, aber 46 weniger als noch vor 15 Jahren. Damals waren 460 Mitarbeiter im Dienst der Stadt. Doch mit der anhaltenden Haushaltskonsolidierung ist Pinneberg nach wie vor verpflichtet, frei werdende Stellen nicht oder nur behutsam nachzubesetzen. Die Folge seien laut Bericht in einigen Bereichen „Arbeitsüberlastungen“. Um diesen Trend nicht zu verschärfen, soll nach Möglichkeit im Jahr 2020 die „Wiederbesetzungssperre“ aufgehoben werden.

Die Personalkosten der Stadt belaufen sich aktuell auf 18,69 Millionen Euro pro Jahr – ein Anstieg von fast sieben Prozent. Dabei ist die Pinneberger Verwaltung überwiegend weiblich. 248 Frauen und 172 Männer sind derzeit bei der Stadt angestellt, ein Verhältnis von 59 zu 41 Prozent. Das Durchschnittsalter im Rathaus beträgt 49 Jahre. Der Personalbericht 2019 wird dem Hauptausschuss am 26. November vorgestellt.