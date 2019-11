Elmshorn. Sechs Tage – und vier Einbrüche in zwei Geschäfte: Die Polizei hat den Jackendieb von Elmshorn gefasst. Es handelt sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Osteuropa, der sich inzwischen in Untersuchungshaft befindet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfolgte die Festnahme bereits am Freitag kurz nach dem letzten Raubzug.

Am Donnerstag gegen 23.45 Uhr flog ein Gullydeckel in die Scheibe des Modeladens Hanssen for Men an der Marktstraße. Laut der Videoaufzeichnung hielt sich der Täter nur 17 Sekunden in dem Geschäft auf, entwendete in dieser Zeit hochwertige Jacken mit einem Wert im vierstelligen Bereich. Eine Minute nach der Alarmauslösung war die Polizei vor Ort, der Täter aber bereits geflüchtet. Teile der Beute hatte der 24-Jährige jedoch im Umfeld versteckt. Als er diese am Freitag abholen wollte, stand er der Polizei gegenüber. Bei seiner Festnahme trug der Mann eine Jacke aus dem Einbruch. Bei ihm in der Wohnung sowie in dem Versteck wurde die gesamte Beute aus dieser Tat entdeckt.

Der 24-Jährige räumte zwei der vier Einbrüche in Bekleidungsgeschäfte ein, die anderen will er nicht begangen haben. Mehrere Laden- und Fahrraddiebstähle dagegen schon. Mehrere Jacken aus dem ersten Einbruch will der in Elmshorn lebende Mann im Stadtgebiet verkauft haben, um seine Drogensucht zu finanzieren. Die Beamten fordern nun die möglichen Käufer auf, sich unter der Telefonnummer 04121/80 30 zu melden. Die Kripo setzt die Ermittlungen zu den anderen Einbrüchen fort.