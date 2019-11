Pinneberg. In der Nacht zu Sonntag ist es auf der Autobahn 23 zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Rellingen war ein BMW in Fahrtrichtung Hamburg gegen 4 Uhr von der Straße abgekommen und stark beschädigt an der Anschlussstelle Pinneberg-Süd liegengeblieben. Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei fehlte vom Fahrer des verbeulten Wagens allerdings jede Spur.

Auch die anschließende Suche nach dem Fahrer, bei der sogar Wärmebildkameras der Feuerwehr zum Einsatz kamen, blieb erfolglos. In der Zwischenzeit hatte die Polizei aber die Wohnanschrift des Halters ausfindig gemacht. Demnach wurde der Mann, ein Thesdorfer, von Beamten am frühen Morgen dort aufgesucht und aufgefunden. Nähere Angaben konnte die Feuerwehr am Sonntag nicht machen – etwa, ob der Mann unter Alkoholeinfluss stand oder Glatteis auf der Fahrbahn die Unfallursache war. Die Autobahn musste nach dem Unfall von Trümmerteilen befreit werden. Insgesamt waren 21 Retter im nächtlichen Einsatz.