Hetlingen. Andreas Sparwirth lächelt zufrieden. „An den Wochenenden ist eine Reservierung unbedingt erforderlich“, sagt der Gastronom. Zwei Wochen nach Wiedereröffnung „brummt“ die Hetlinger Dorfkneipe Op de Deel. Sehr zufrieden hören Holger Martinsteg und Hartmut Pieper die Ansage des neuen Wirts. Sie gehören zu einer 14-köpfigen Gruppe von Hetlingern, die sich 2017 vorgenommen hatte, den gastronomischen Mittelpunkt des Dorfes vor dem Abriss zu retten. „Stirbt die Kneipe, stirbt das Dorf“, war ihre Befürchtung. Die Hetlinger haben ihre Dorfmittelpunkt zurück bekommen, freundlicher und einladender als zuvor.

Vor zwei Jahren stand die Immobilie an der Schulstraße zum Verkauf. In der Anzeige des Maklers wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, das historische Gebäude abzureißen und Wohnraum zu schaffen. Eine Gruppe von Hetlingern – einige von ihnen in Bau- und Sanierungsfragen bewandert – fanden sich in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammen, um die anfänglich als landwirtschaftliches Gebäude genutzte Immobilien zu kaufen, zu sanieren. Möglichst viel sollte am Haus in Eigenleistung erledigt – und anschließend an einen Gastronom verpachtet werden.

Modernisieren und doch den Charme des historischen Gebäudes erhalten. Mit diesem Motto sind die Kneipensanierer angetreten. Und sie haben es erfolgreich umgesetzt. Die alten Stützbalken vermitteln die Atmosphäre einer Tenne. Die weißen Wände und großen Fenster lassen den knapp 100 Quadratmeter großen Schankraum freundlich erscheinen. Es gibt zudem einen etwa 30 Quadratmeter großen, abgeschlossenen Raum, in dem sich Gruppen treffen können. Die große Terrasse dürfte zahlreichen Radtouristen im Sommer einen Grund für einen Zwischenstopp bieten. Der neue Betreiber hat mit antiken Möbelstücken zusätzliches Flair in das Op de Deel gebracht.

Der neue Wirt Andreas Sparwirth (v.l.) mit den „Rettern“ Holger Martinsteg und Hartmut Pieper, Geschäftsführer der GbR.

Foto: Thomas Pöhlsen

Mit der anvisierten Investitionssumme von einer halben Millionen Euro ist die GbR ausgekommen. „Es gab zum Glück keine größeren bösen Überraschungen“, sagt Martinsteg. Die konnten vermieden werden, weil die Gesellschafter die Bausubstanz vor Beginn der Arbeiten intensiv in Augenschein genommen haben, erklärt Pieper. Immer sonnabends wurde gemeinsam angepackt. So entwickelte sich das ohnehin schon ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl noch weiter. GbR-Mitglieder im Ruhestand arbeiteten auch unter der Woche. Ehefrauen der Anteilseigner ließen es sich auch nicht nehmen, mit anzupacken.

Anfangs stellte sich die Suche nach einem Betreiber ganz einfach dar. Es gab einen Interessenten, der zum Jahreswechsel 2018/19 beginnen wollte. Der ursprünglich Plan der Gesellschafter war, mit einer Silvesterparty die Wiederöffnung zu feiern. Doch die Genehmigung eines 100.000-Euro-Zuschusses aus dem Förderprogramm der Aktiv Region, ohne die die Bauarbeiten nicht beginnen durften, ließ auf sich warten. Der Interessent sprang ab, die Suche begann von vorn.

Die Neue: Christin Heilborn ist Serviceleiterin im Op de Deel.

Foto: Thomas Pöhlsen

Knapp ein Dutzend Interessenten meldeten sich beim Pächtersuchausschuss, den die GbR-Mitglieder gebildet hatten. Dabei erlebten die Hetlinger ein paar Überraschungen. So ließ sich ein Gastronom das Objekt zeigen, obwohl er wenig später wegziehen und deswegen die Kneipe gar nicht betreiben konnte. Insgesamt vier Interessenten waren gegenüber dem Ausschuss so überzeugend, dass sie sich in der GbR-Versammlung persönlich vorstellen durften. Letztlich wurde Andreas Sparwirth mit einem langfristigen Pachtvertrag ausgestattet.

Er ist in der Gastronomie ein Spätberufener. Der 60 Jahre alte Mann aus Sülldorf hatte einst zwei Lehrverträge in der Tasche, einen als Koch im Hotel Atlantic und einen als Bankkaufmann bei der Bergedorfer Volksbank. Angesichts der Arbeitszeiten und der Verdienstmöglichkeiten entschloss sich Sparwirth für den kaufmännischen Beruf, pflegt die Leidenschaft fürs Kochen jedoch intensiv als Hobby weiter. Heute arbeitet er als selbstständiger Bankkaufmann im Bereich Baufinanzierung. Wirt ist er „nur“ im Zweitberuf.

Er will eine Mischung aus Treffpunkt für die Hetlinger und Restaurant mit guter regionaler und saisonaler Küche schaffen. Seine Gäste sollen sowohl beim Bier klönen, als auch gut essen können. Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse bezieht er weitgehend aus der näheren Umgebung. Es wird so wenig wie möglich mit Tiefkühlware gearbeitet. Eine Weinkarte ist im Entstehen. Es soll auch Kaffee und Kuchen geben.

Sein ganzer Stolz ist ein Beefer, mit dem Steaks bei 800 Grad gegrillt werden. Es gibt aber auch Süppchen sowie Speisen wie hausgemachtes Labskaus und Sülze mit Bratkartoffeln unterhalb der Zehn-Euro-Marke. Einen Koch, einen Beikoch und einen Spüler beschäftigt Sparwirth, um den eigenen kulinarischen Ansprüchen gerecht zu werden. Konzerte und Lesungen sind ein Fernziel.