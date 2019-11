Pinneberg. Ermittlern aus Pinneberg und Hamburg ist erneut ein Schlag gegen eine Einbrecherbande gelungen. Vier Chilenen im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden festgenommen. Zwei der Männer waren erst vor Kurzem eingereist. Ein Richter am Amtsgericht Itzehoe schickte alle Vier aufgrund von Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Vorausgegangen war eine Observation von Hamburger Zivilfahndern, die einem verdächtigen Auto folgten. Es bewegte sich vom Hamburger Westen bis nach Pinneberg. Dort verließen in einem Wohngebiet mehrere Fahrzeuginsassen den Wagen, während die Fahrerin im Fahrzeug wartete. Einige Zeit später kehrten die Männer zurück, und der Pkw wurde in Richtung Hamburg gelenkt.

Parallel dazu meldete sich eine Eigentümerin aus dem Stadtteil Eggerstedt bei der Polizei, die einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus anzeigte. Dort waren die Täter nach dem Aufbrechen einer Terrassentür ins Gebäude gelangt und hatten diverse Wertgegenstände erbeutet. Dabei wurden sie jedoch von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die abgebildeten Personen ließen auf die Insassen des oberservierten Fahrzeugs schließen, weshalb die Zivilfahnder den Wagen in Barmbek stoppten und die Insassen festnahmen.

Im Fahrzeug befand sich unter anderem die Beute aus dem Einbruch in das Pinneberger Einfamilienhaus. Weitere Ermittlungen führten die Pinneberger Fahnder dann zu einem Hostel in der Hansestadt, wo mehrere Zimmer durchsucht wurden.