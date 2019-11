Pinneberg. Die Landdrostei in Pinneberg lässt sich nicht so umgestalten, dass sie für Gehbehinderte zugänglich wird. Der Einbau eines Aufzuges sei aus Gründen des Brand- und Denkmalschutzes weder innen noch von außen möglich, heißt es nach intensiver Prüfung seitens der Kreisverwaltung. Stattdessen schlägt sie dem Kreistag vor, „ein Konzept für barrierefreie Außenstellen der Drostei“ zu beschließen.

Aber wäre das nicht das schleichende Aus für die Drostei als Kreiskulturzentrum? „So traurig es ist, aber genau das ist das Problem“, sagt CDU-Fraktionschefin Heike Beukelmann. „Darin liegt auch eine gewisse Resignation. Aber wir haben keine Alternative.“ SPD-Fraktionschef Hannes Birke möchte noch nicht so weit gehen und der Drostei das Kulturzentrum absprechen. „Aber wir müssen das künstlerische Angebot so organisieren, dass es Menschen mit Behinderung einen Zugang ermöglicht.“

Der Hauptausschuss des Kreistages ließ die Entscheidung noch offen. Allerdings gab es auf der Sitzung heftige Kritik an den Vorgaben des Denkmalschutzes und dem Vorgehen der Verwaltung. Die Grünen-Abgeordnete Susanne von Soden-Stahl sagte: „Es geht nur um das Gebäude, nicht um die Menschen. Ich finde das total unmöglich.“ Und der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates, Dieter Wenskat, schimpfte: „Für mich ist das eine Bankrotterklärung. Ein Aufzug ist machbar.“

Gastronomie könnte Schadensersatz fordern

Aber eben nicht für die Denkmalbehörden. Selbst außen am Gebäude könnte ein gläserner Aufzug, wie er vielerorts an historischen Gebäuden steht und funktioniert, nicht genehmigt werden, habe die obere Denkmalschutzbehörde bei einer Besichtigung vor Ort festgestellt. Alle vier symmetrischen Außenseiten des Kulturdenkmals Drostei seien gleichermaßen zu schützen. Und auch im Innenbereich würden zu viele alte Stuckdecken des Altbaus zerstört, wenn dort ein Aufzug eingebaut würde. Selbst im Dienstbotengang, der über eine Treppe vom Keller nach oben führt, lasse sich kein Treppenlift installieren, weil dann der Fluchtweg im Brandfall zu schmal werden würde. Zudem würde ein Umbau im Innern den Gastronomiebetrieb nachhaltig stören und könnte womöglich zu Schadensersatzforderungen des Pächters von mehreren Hunderttausend Euro gegen den Kreis Pinneberg führen, warnt die Verwaltung. Genaueres aber könnte erst eine Machbarkeitsstudie ergeben.

Sigrid Bruhn und Ehemann Uwe aus Pinneberg würden auch gern mal ins Kreiskulturzentrum kommen. Können sie aber nicht: Sigrid Bruhn ist gehbehindert.

Foto: Burkhard Fuchs

Doch genau die hat die Verwaltung bis heute nicht in Auftrag gegeben, obwohl der Kreistag das Geld von mehreren Zehntausend Euro dafür im Haushalt bereitgestellt hatte. Auf die kritischen Bemerkungen der Hauptausschussmitglieder dazu begründete Landrat Oliver Stolz dies damit, dass die vielen Gespräche und Besichtigungen der Experten vom Brandschutz und Denkmalamt nun eindeutig ergeben hätten, dass die Herstellung eines barrierefreien Zugangs bis ins Obergeschoss nicht möglich sei. „Dann ist die Prüfung zu Ende. Wir müssen akzeptieren, dass das die Lösung ist. Wir brauchen keine Machbarkeitsstudie mehr.“

Auch der Behindertenbeauftragte Erhard Vogt ist sehr enttäuscht darüber. Er könne nicht nachvollziehen, warum ein Außenaufzug nicht realisierbar sein soll, weil der angeblich die Optik der alten Fassade massiv beeinträchtige. Doch damit sich diese jahrelange Diskussion nicht noch weiter im Kreis drehe, habe er den Vorschlag mit den Veranstaltungen außerhalb der Drostei ins Spiel gebracht, erklärt Vogt. Der Kreis müsste Räumlichkeiten für Ausstellungen und Konzerte zur Verfügung stellen, die barrierefrei zu erreichen sind, erläutert Vogt. „Da müssten die wesentlichen Kulturveranstaltungen stattfinden.“

Dafür zeichnet sich nach den Äußerungen im Hauptausschuss auch eine Mehrheit für die Kreistagssitzung am nächsten Mittwoch (18 Uhr im Pinneberger Ratssaal) ab, da sich nun CDU, SPD und Grüne bereit erklären, auf die Machbarkeitsstudie und den Einbau eines Aufzuges zu verzichten. Die SPD will schon im Januar mit Drostei-Chefin Stefanie Fricke über alternative Örtlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen im Kreis Pinneberg sprechen, die dann barrierefrei sind. Für die Drostei selbst werde das aber Konsequenzen haben, ahnt Grünen-Fraktionschef Thomas Giese. „Wir werden die Drostei nicht dauerhaft als Kulturzentrum aufrechterhalten können, wenn sie nicht barrierefrei ist. Dann ist es kein öffentliches Gebäude mehr und wir müssen uns überlegen, was wir mit dem Gebäude machen.“

Drostei-Leiterin Stefanie Fricke sieht dies „nicht so dramatisch“, dass die Drostei dann „automatisch“ ihren Status als Kreiskulturzentrum verlöre. Jetzt komme es darauf an, ein Konzept zu entwickeln, bei dem die Drostei ihre Funktion behalten kann, und zugleich Alternativen für Ausstellungen oder andere auswärtige Kulturveranstaltungen, die barrierefrei sind, zu entwickeln. „Das ist eine Riesenaufgabe, die spannend ist und an der ich gern mitarbeiten würde.“