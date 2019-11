Kreis Pinneberg. Eine wichtige Vorentscheidung für den Bau der XXL-Gastrasse der Gasunie Deutschland ist gefallen. Für die von dem Leitungsbauer bevorzugte Trasse von Brunsbüttel nach Hetlingen hat sich das Kieler Innenministerium mit einer Landesplanerischen Feststellung entschieden. Dies gibt die Gasunie mit einer Pressemitteilung bekannt. Insgesamt fünf Trassen beiderseits der Elbe mit etlichen Untervarianten hatte die Gasunie während eines Raumordnungsverfahrens untersucht. Mit dem ausgewählten Korridor sind im Kreis Pinneberg die Kommunen Raa-Besenbek, Seester, Neuendeich, Seestermühe, Groß Nordende, Moorrege, Haselau, Haseldorf, Heist und Uetersen betroffen.

Mit der Trasse soll Gas, das über den noch zu bauenden LNG-Terminal in Brunsbüttel importiert wird, in das europäische Gasnetz eingespeist werden. Die Gasleitung soll 65 Kilometer lang werden und mehr als 100 Millionen Euro kosten. Von 2021 an will der Leitungsbetreiber eine mindestens 35 Meter breite Schneise durchs Schwemmland nördlich der Elbe ziehen. Nach Schätzungen sind etwa 360 Landeigentümer betroffen. Bereits Anfang Oktober hatte die Gasunie in dem Korridor umfangreiche Baugrunduntersuchungen gestartet, die im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein sollen. 650 Sondierungspunkte werden bis zu einer Tiefe zwischen vier und acht Metern, in Einzelfällen bis zu einer Tiefe von 50 Metern erkundet.

Kritik aus dem Kreis an der Landesentscheidung

„Welch klimapolitischer Wahnsinn!“, kritisiert einer der Betroffenen, der Hetlinger Bürgermeister Michael Rahn (FW), die Kieler Entscheidung. Es sei sinnvoll, Energieautobahnen so um- oder neuzugestalten, dass damit umweltfreundlich produzierter Strom oder Gas transportieren werden könnten. Hier werde jedoch eine Leitung für Erdgas erlaubt, das in einem Verfahren, dem Fracking, gewonnen wird, das in Schleswig-Holstein verboten ist. Zudem würden mit dem Leitungsbau noch die Marschböden durchgepflügt.

Rahn appelliert an die Landespolitiker: „Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, unsere reichlich vorhandene Windenergie in künstlich erzeugtes Gas zu verwandeln, das wir in der und für die Region verwenden können.“

Der Satzungsbeschluss aus dem Haus von Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) ist nicht beklagbar. Nun muss die Gasunie ins Planfeststellungsverfahren gehen, in dessen Verlauf Behörden, Bürger und Umweltschutzverbände Stellungnahmen abgeben können. Danach fällt das Innenministerium in Kiel einen Feststellungsbeschluss, der beklagbar ist.