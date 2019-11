Wedel. Nächster Halt: Wedel! Der mobile Platz für Kinderrechte des Kinderschutzbundes Landesverband Schleswig-Holsteins zieht von der Landeshauptstadt Kiel an die Elbe. Es ist die erste Station auf seiner Reise. Am Mittwoch, 20. November, wird er im Rathaus der Rolandstadt in Empfang genommen.

Der mobile Platz der Kinderrechte – es ist eine Litfaßsäule auf Rollen, auf der sich etliche Politiker in Bild und Text zu den Kinderrechten bekannt haben.

„Kinderrechte müssen immer und überall ernst genommen werden – nicht nur hin und wieder an bestimmten Orten. Dafür ist der mobile Platz der Kinderrechte ein hervorragendes Symbol“, sagt Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Im September dieses Jahres hat Schlie gemeinsam mit dem Familienminister Heiner Garg (FDP) und der Landesvorsitzenden des Kinderschutzbunds, Irene Johns, die Erklärung „Zeit für Kinderrechte“ unterzeichnet. Damit wolle man die Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention absichern. Die Aktion wird gefördert vom Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein.

Irene Johns (Kinderschutzbund) und Landtagspräsident Klaus Schlie rollen die Litfaßsäule aus dem Landtag.

Bereits 2010 hatte der Landtag beschlossen, in Schleswig-Holstein die Kinderrechte in die Landesverfassung aufzunehmen. Ziel sei es, dass eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetzt stattfinde. „Wir in Schleswig-Holstein setzen uns dafür ein, dass Kinderrechte mit allen Beteiligungs-, Förder- und Schutzrechten und dem Vorrang des Kindeswohl Verfassungsrealität werden“, sagt Johns. Das sei ein starkes Zeichen für alle Kinder – nicht nur im Norden, sondern in ganz Deutschland.

Zwei Monate stand der mobile Platz der Kinderrechte im Foyer des Landtags. „Er wurde von vielen beachtet, und die Leute haben sich sehr dafür interessiert“, sagt Gesa Gaedeke, Pressesprecherin des Kinderschutzbundes Schleswig-Holstein. Am Tag der Deutschen Einheit wurde die Litfaßsäule auf dem Bürgerfest in Kiel ausgestellt und sei gut bei der Bevölkerung angekommen. „Viele Menschen aus der Politik, aus Vereinen, aber auch Privatpersonen haben uns ihre Unterstützung zu gesichert. Das ist einfach toll“, sagt Gaedeke.

Ab November wandert der mobile Platz der Kinderrechte durch schleswig-holsteinische Kommunen. Aufklärung und Sensibilisierung stehen dabei im Vordergrund. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden. Bisher wurden in drei Städten in Schleswig-Holstein Plätze für Kinderrechte eingerichtet, unter anderem in Elmshorn und in Pinneberg. Weitere Plätze im Land seien bereits in Planung. „Gemeinsam stark für die Rechte der Kinder – damit bezieht Schleswig-Holstein weithin sichtbar Position“, sagt Johns.

Der Mobile Platz der Kinderrechte kann vom 20. November, 11 Uhr an im Rathaus Wedel besucht werden.