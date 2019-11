Quickborn/Wedel. Der kreisweite Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe, bislang der einzige im Kreis Pinneberg, quillt im Wortsinn über. Gut 140.000 Anlieferer entsorgen dort 25.000 Tonnen Sperrmüll, Grünabfälle und Elektroschrott pro Jahr - fast fünfmal so viel wie bei der Eröffnung der Wertstoff-Sammelstelle vor 25 Jahren. Deshalb plant die Gesellschaft für Abfallbehandlung (GAB) seit eineinhalb Jahren, zwei zusätzliche Recyclinghöfe im Kreis zu schaffen. In Quickborn soll einer im Laufe des nächsten Jahres am südlichen Ortsausgang an der Kieler Straße an der Güttloh hergerichtet werden. In Wedel wird noch ein Standort am Stadtrand gesucht, um die Verkehrsbelastung in Grenzen zu halten.

In Quickborn ist die Planung schon sehr weit fortgeschritten. Der zuständige Ausschuss für kommunale Dienstleistungen etwa hat die Öffnungszeiten der Annahmestellen festgelegt. Zuvor war bereits der Standort an der Güttloh, wo sich mehrere Supermärkte und das Beluga-Kino befinden, als am besten geeigneter ausgewählt worden. So stehen dort bereits etwa ein Dutzend kleinere Container für Altglas, Papier und Altkleider. Die Stadt erhofft sich durch die neue Wertstoffannahmestelle, dass die Vermüllung rund um die Container aufhört. Denn der neue Recyclinghof wird eingezäunt und während der Öffnungszeiten personell besetzt sein. Außerhalb der Öffnungszeiten wird der Bereich mit Videokameras überwacht.

Quickborn stellt die Fläche kostenlos zur Verfügung

Auf Vorschlag der FDP-Fraktion soll der Quickborner Recyclinghof montags und dienstags am Vormittag (8 bis 12 Uhr) und donnerstags und freitags am Nachmittag (15 bis 19 Uhr) sowie sonnabends von 8 bis 13 Uhr zu erreichen sein. Am Mittwoch soll Ruhetag sein, sofern der Sonnabend ganzjährig ist. Dies müsse aber noch geklärt werden, da erfahrungsgemäß an einem Sonnabend in den Wintermonaten kaum Wertstoffe abgegeben werden, sagt Herbert Schultze von der GAB. Falls das nicht möglich ist, wird auch der Mittwoch geöffnet, sodass der Quickborner Recyclinghof 20 Stunden pro Woche Wertstoffe annimmt.

Die Container, die jeweils bis zu 36 Kubikmeter Grünabfälle, Elektroschrott, Sperrmüll, Glas und Papier aufnehmen können, würden je nach Füllstand täglich an- und abgefahren, erklärt Schultze. Die Sammelbehälter für Altpapier- und Pappe werden zudem mit einer Presstechnik ausgestattet, damit viel hineinpasst und die Bürger möglichst wenig daneben werfen, wie es sonst häufig an den Sammelstellen vorkomme.

Die GAB rechnet mit bis zu 35 Fahrzeugen am Tag, die künftig den Quickborner Recyclinghof anfahren. Im Jahr sollen bis zu 3000 Tonnen Wertstoffe entsorgt werden können. „Für uns ist das etwas Neues und ein Pilotvorhaben“, sagt Schultze. Darum könnte es sein, dass sich im Laufe des Betriebes herausstellt, dass die Öffnungszeiten noch erweitert oder angepasst werden müssen.

Die Stadt stellt die Fläche an der Güttloh der GAB kostenfrei zur Verfügung und sorgt für die Stromversorgung. Die GAB übernimmt den laufenden Betrieb und investiert in die Befestigung, Einfriedung und Beschilderung für den Recyclinghof. Der Anlieferverkehr soll über die Renzeler Straße zur Kieler Straße abfließen.

In Wedel sind die Pläne der GAB dagegen nicht so willkommen. Verhindern können die dortigen Politiker die Ansiedlung eines Recyclinghofes auf dem Gelände des ehemaligen Entsorgers Bötel am Kronskamp zwar nicht. Allerdings hegen sie die Hoffnung, zumindest mittelfristig einen Standort für die Kreis-Gesellschaft außerhalb der bebauten Ortschaft zu finden. So könnte das Filetgrundstück in zentraler Lage für andere Gewerbe nutzbar gemacht werden.

Während der jüngsten Sitzung des Wedeler Planungsausschusses nahmen die Mitglieder einstimmig einen Antrag der FDP an, wonach die Ansiedlung „als Übergangslösung akzeptiert und unterstützt“ wird. Die Verwaltung wird jedoch auch aufgefordert, einen Standort für eine „langfristige Ansiedlung“ zu suchen. „Wir streben am Kronskamp einen Zustand an, der Platz schafft und neu gestaltet wird für kleine und mittelständische Handwerks- und Handelsbetrieb“, sagt Martin Schumacher (FDP). An diesem neuen Kronskamp solle kein Platz sein für großflächige, nicht emissionsfreie Betriebe ohne nennenswerten Beschäftigungseffekt.

Politiker haben schon ein neues Grundstück im Visier

Schumacher setzt die Fläche in eine größeren Zusammenhang der Stadtentwicklung. Um die Innenstadt zu entlasten und den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern, will die Politik einen zweiten S-Bahnhof, der sich in der Nähe des anvisierten GAB-Standortes befindet. Derzeit steht die Bahn diesem Ansinnen jedoch negativ gegenüber. Der Plan könne nur funktionieren, wenn im Einzugsgebiet der zweiten Wedeler S-Bahnhaltestelle genügend Menschen leben und arbeiten, so Schumacher. „Und dann muss ich am Kronskamp eben verhindern, dass auf 5800 Quadratmetern nur vier Menschen arbeiten.“

Bürgermeister Niels Schmidt berichtet von Gespräch mit der GAB, wonach sie offen dafür sei, den Kronskamp zu verlassen, wenn es einen anderen Standort gäbe. Einen alternativen Platz für den Recyclinghof der Zukunft haben die Politiker auch schon im Sinn. Nach dem Flächennutzungsplan gibt es an der Landesstraße aus Wedel in Richtung Appen-Etz und Pinneberg ein geeignetes Grundstück außerhalb der geschlossenen Ortschaft.

Während der Sitzung wurde ferner ein Verkehrsgutachten von Markus Franke von dem Planungsbüro Argus Stadt und Verkehr vorgestellt. Sein Fazit: Der zu- und abfließende Verkehr würde sich „weit unterhalb von Staugefahren“ bewegen. „Theorie ist das Eine, Praxis das Andere“, bringt Manfred Eichhorn (SPD) die Skepsis mancher Politiker auf den Punkt.