Elmshorn. Wenn am Freitag um 18 Uhr die Eisbahn, das Herz des Elmshorner Stadtwerke-Eisvergnügens, eröffnet wird, werden vielleicht auch die Besucher Feuer und Flamme sein. Auf jeden Fall aber zwei Artisten aus Bremen. Sie wollen das mehr als siebenwöchige Event mit einer spektakulären Feuershow eröffnen.

Unterschiedliche Requisiten, spezielle Flammenprojektoren und Pyrotechnik kommen dabei zum Einsatz, um die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes anzuheizen. Die Firma SPiCE wird mit ihren Shows in ganz Deutschland gebucht – die Inszenierungen, so ist zu hören, sorgen oft für Begeisterung.

Direkt nach der Eröffnung wird’s stets voll auf dem Eis, denn am ersten Abend haben die Besucher freien Eintritt.

Foto: HA

Nach dem Auftakt sind die Elmshorner eingeladen, die Eisbahn selbst einzuweihen – bei freiem Eintritt. Die Gastronomie an der Eisbahn bietet gleichzeitig genügend wärmende Kost für all diejenigen, die das bunte Treiben auf dem Eis lieber mit rutschfestem Boden unter den Füßen beobachten wollen. Sonja Marx und ihr Mann Dirk werden ihre Gäste in rustikalen Holzhütten mit Spezialitäten vom Holzkohlegrill versorgen. Auf der Speisekarte finden sich außer Bratwurst, Currywurst und Krakauer auch Geflügelbratwurst und Pommes. Wer es etwas weniger traditionell mag, wird sich vielleicht für die Thainudelpfanne, die Frühlingsrollen oder den Backfisch im hausgemachten Bierteig entscheiden. Dazu gibt’s Glühwein, der vor Ort hergestellt wird.

Das Stadtwerke Eisvergnügen ist bis einschließlich Sonntag, 5. Januar, grundsätzlich jeden Tag geöffnet. Ausnahmen: der Volkstrauertag (Sonntag, 17. November), der Totensonntag (Sonntag, 24. November) und Heiligabend.

Geöffnet für alle ist montags bis freitags von 13 bis 18.30 Uhr, sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr; montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr ist die Eisbahn für Schulklassen und Kindergartengruppen reserviert, in den Ferien ist täglich von 10 bis 18 Uhr für alle geöffnet.

Der Eintritt kostet 4 Euro. Jugendliche bis 16 zahlen 3,50 Euro. Gruppen zahlen 3 Euro pro Person, Schulklassen 2,50 Euro. Schlittschuhe zur Miete kosten 3,50 Euro, ein Helm 1 Euro.