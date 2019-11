Appen. Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus am Unterglinder Weg in Appen (das Abendblatt berichtete) sind entgegen erster Meldungen zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitten eine 34-Jährige und ihre 17-jährige Tochter Verletzungen durch das Einatmen von Qualm. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Brand entzündete sich bekanntlich am Freitagabend gegen 17:50 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 17-jährige Tochter den Backofen und Herd eingeschaltet und ging dann in einen Nebenraum. In der Zwischenzeit entwickelte sich anscheinend ein Feuer. Als die Tochter das Feuer bemerkte, versuchte sie zunächst, den Brand allein mit Decken abzulöschen. Da ihr dies nicht gelang, lief sie aus dem Haus und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand, der nur in der Küche wütete, löschen. Das Haus blieb deshalb noch bewohnbar. Die Polizei nahm aber eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.