Barmstedt/Itzehoe. Der zweite Prozesstag gegen Marek K. aus Barmstedt – er endete Ende Oktober vor dem Landgericht Itzehoe mit einem Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt. Der wurde Montag zu Beginn des dritten Verhandlungstages zurückgewiesen, sodass weitere Zeugen in der Sache wegen versuchten Totschlags vernommen werden konnten. Mit Kevin G. sorgte bereits der erste Zeuge dafür, dass der Tag zur Schlammschlacht wurde.

Der 26-Jährige ist so etwas wie der beste Freund des Angeklagten, er fungierte als dessen Kummerkasten – und er versorgte Marek K. auch mit Informationen über dessen Ex-Freundin Regina S., weil er einen ihrer Arbeitskollegen kannte. „Regina hat Marek nach der Trennung im Kollegenkreis durch den Dreck gezogen“, so Kevin G., der von „andauernden Provokationen“ sprach. So habe die Ex-Freundin die sexuelle Leistungsfähigkeit des Angeklagten herabgewürdigt und behauptet, seine Körperhygiene lasse zu wünschen übrig. Und sie habe im Bekanntenkreis ständig mit neuen Männerbekanntschaften geprahlt – auch schon zum Ende der Beziehung hin. „Angeblich waren es nur Freunde, aber ich halte das nicht für glaubwürdig.“ Der 26-Jährige gab auch noch ungefragt zum Besten, die Ex-Freundin habe nach der Trennung Sex im Wald mit zwei Männern gehabt und ein Alkohol- sowie Drogenproblem, das sie den Arbeitsplatz gekostet habe.

„Marek fiel die Trennung von Regina sehr schwer, er war deshalb sehr niedergeschlagen“, so der Zeuge. Der Angeklagte habe in der Folge mehrfach versucht, seine Ex zum Auszug aus der gemeinsamen Wohnung zu überreden. „Regina hat sich geweigert.“ Und sie habe mehrfach gegen die gemeinsam getroffene Abmachung verstoßen, keine Männer mit in die Wohnung zu bringen.

So auch in der Tatnacht vom 22. April, als Regina S. mit zwei Bekannten in der Wohnung feierte – und Fotos davon in ihren WhatsApp-Status stellte, die auch der Angeklagte sah. „Er hat mir die Bilder gezeigt“, so Kevin G., der die Stunden vor der Bluttat mit dem Angeklagten auf einer Scheunenfete in Langeln verbrachte. Auf einem der Bilder soll das spätere Tatopfer Leo M. die Unterwäsche der Frau über den Kopf gezogen haben.

Während der Scheunenfete habe der Angeklagte Alkohol getrunken, sei jedoch nicht volltrunken gewesen“, so der Zeuge, der Marek K. und mehrere andere Freunde nach Hause fuhr. „Ich sagte noch zu ihm, dass er einen ruhigen und entspannten Eindruck macht.“

Igor B. (23), der auch mit auf der Scheunenfete war und mit im Auto saß, erinnert das anders. „Marek war deutlich alkoholisierter als wir.“ Er sei noch von Kevin als Fahrer gefragt worden, ob er Hilfe auf dem Weg zum Auto brauche. „Er sagte Nein, aber es sah nicht so aus, es war kein gerades Gehen mehr.“ Wie Marek K. wenig später den Weg vom Auto bis zu seiner Wohnungstür bewältigt habe, habe er dann nicht mehr gesehen.

In der Wohnung traf der Angeklagte dann auf die Ex-Freundin und ihre zwei Bekannten, wenig später kam es dann zu den Messerstichen auf dem Parkplatz vor dem Wohnblock. „Ich wachte gegen 4 Uhr morgens auf, als eine Frauenstimme rief ,Marek, lass uns rein gehen, es reicht‘“, so André S. (51), der gegenüber dem Tatort wohnt. Ein Mann habe darauf geantwortet, er sei volljährig und könne selbst entscheiden, was er tue. „Die Frau drängte diesen Marek, doch rein zu gehen, bis er sagte, sie solle die Klappe halten, sonst werde er sie mit seinem Messer abstechen“, berichtet der Zeuge weiter.

Er sei dann aufgestanden und nach unten gegangen, um die Polizei zu rufen. „Als ich wieder hoch kam, habe ich schon das Blaulicht des Polizeibusses gesehen. Ein Mann lief in einen Hauseingang, ein Polizist hinterher“, so André S. weiter. „Ich habe mir dann gesagt, die Polizei ist da, du bist raus und bin wieder ins Bett gegangen.“ Der Prozess wird im Dezember mit weiteren Zeugen fortgesetzt.