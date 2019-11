Wedel. Beim Großmeister der zeitgenössischen britischen Komödie haben sich die Hobbyschauspieler der Wedeler „Batavia“ für ihr nächstes Stück bedient. „Frohe Feste“ von Alan Ayckbourn wird von Sonnabend, 16. November, an auf dem Wedeler Theaterschiff am Brooksdamm zu sehen sein. Menschliche Schwächen, besonders der Vertreter der oberen Schichten, sowie derjenigen, die ihr einmal angehören möchten, stellt der Dramatiker zumeist in den Mittelpunkt seiner Stücke.

Beziehungen aufbauen und dazu nutzen, beruflich und gesellschaftlich voranzukommen – das sind die Ziele von drei Paaren, die sich in „Frohe Feste“ an Heiligabend zu einer Party treffen. In drei aufeinander folgenden Jahren kommen die Sechs zusammen, und am Ende ist nichts mehr so, wie es am Anfang war.

Regisseurin war von skurriler Situationskomik sehr angetan

Regisseurin Angelika Strub hat das Stück ausgesucht, inspiriert durch einen Hinweis ihres in der Geburtsstadt Freiburg lebenden Bruders. Eine kleine, aber feine Profibühne hatte „Frohe Feste“ ins Programm gehoben. „Die Komödie ist nicht so platt“, sagt sie. Das Fachblatt Theater heute hatte dem Autor attestiert, dass er ein „über den Boulevard hinausgewachsener Dramatiker“ ist. Die Regisseurin war von der skurrilen Situationskomik sehr angetan. Der vielfach preisgekrönte Autor hat die Gabe, selbst traurige Momente mit einem komischen Touch auszustatten. Dabei behält Ayckbourn immer einen liebevollen Blick auf seine Protagonisten. Die Spielleiterin gab den Schauspielern das Skript, damit sie es lesen können. Die Truppe war begeistert.

Das Stück passt für Angelika Strub gut in die Zeit, „weil viele Deutsche den Eindruck haben, dass es derzeit sehr skurril in England zugeht“ – sie spielt natürlich auf den Brexit an. Die wirklich wichtigen Themen, jeder Partygänger weiß es, werden in der Küche besprochen. Und so treffen sich die Akteure zwischen Spüle und Gasherd, um zu schmeicheln und zu lästern, zu streiten und zu lügen. Ein Ladenbesitzer will expandieren. Dazu braucht er den Kredit von einem Banker. Und ein junger Architekt hofft auf einen großen Auftrag. Hinzu kommen Ehestreitigkeiten, die praktisch aus dem Nichts entstehen.

Der von der Queen in den Adelsstand erhobene Theaterautor lässt kleine Katastrophen des Alltags passieren. Der Alkohol zeigt Wirkung. Und die Nerven sind so angespannt, dass sie nicht bei jedem zu halten scheinen.

Premiere: Sa 16.11., 20.30 Uhr, Brooksdamm, Tickets zu 18 Euro und weitere Aufführungen über www.batavia-wedel.de/vorschau-frohe-feste