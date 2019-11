Borstel-Hohenraden. Aufgrund von umfangreichen Erneuerungsarbeiten an der Regenwasserleitung wird der Prisdorfer Weg in Borstel-Hohenraden von Montag an gesperrt. Die Umleitung über Quickborner Straße und Elmshorner Straße ist ausgeschildert. Für Anwohner soll die Zufahrt grundsätzlich erhalten bleiben.

Die Regenwasserleitung im Prisdorfer Weg ist baufällig. Sie muss daher auf einer Länge von 300 Metern mit allen Hausanschlüssen zwischen Hausnummer 46 und der Einmündung Huweg erneuert werden. Die Bauarbeiten in offener Bauweise beginnen in Höhe Huweg und setzen sich dann in Richtung Borsteler Weg fort. Für die Arbeiten an den Regenwasserhausanschlussleitungen werden an den Grundstücken jeweils kleinere Baugruben ausgehoben.

Trotz der notwendigen Sperrung des Prisdorfer Wegs wird Anliegern die Zufahrt zu ihren Grundstücken soweit als möglich erhalten, zu Fuß sind sie jederzeit erreichbar. Die Regenwasserentsorgung auch während der Bauzeit sichergestellt. Der AZV Südholstein hat die BAEST GmbH mit den Arbeiten beauftragt.

Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt Prisdorfer Weg bis zur Quickborner Straße laufen bereits. Sie sollen im Frühjahr 2020 ausgeschrieben und umgesetzt werden, damit die Gemeinde nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts die Straße auf der gesamten Länge erneuern kann.