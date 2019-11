Heidgraben. In die bisher verfahrene Situation in der Breitbandversorgung bestimmter Teile Heidgrabens (wir berichteten) kommt jetzt Bewegung. Wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann berichtet, will die Deutsche Telekom den Bewohnern der betroffenen Ortsteile und ihrer Bürgerinitiative jetzt ein Angebot für eine bessere Versorgung unterbreiten. Der Abgeordnete hatte bei der Telekom und der Regulierungsbehörde im Sinne der Anlieger interveniert.

„Die Telekom gibt an, durch den Einsatz zusätzlicher Technik eine Verbesserung der Versorgung herbeiführen zu können“, erklärt Rossmann. Um die notwendigen Investitionen zu ermitteln, will der Konzern jetzt eine Bedarfserhebung bei den Breitbandkunden im betroffenen Heidgrabener Bereich durchführen.

Für Rossmann ist die Reaktion der Deutsche Telekom ein erster Schritt, um beim Versorgungsproblem der Gemeinde voran zu kommen. „Ich hätte es begrüßt, wenn der Versorger etwas konkreter geworden wäre.“