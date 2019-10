Pinneberg. Zum 19. Mal können sich die Pinneberger auf das Neujahrskonzert in der Stadt freuen. Unter der Leitung von Cord Garben geht es am Sonntag, 5. Januar, gleich zweimal im Hotel Cap Polonio über die Bühne. Veranstalter sind die Stadt Pinneberg und die Volksbank in Holstein, die mit dem Kulturverein Pinneberg eng zusammenarbeiten. Der Vorverkauf beginnt jetzt.

„Es ist großartig, dass wir bereits in das 19. Jahr gehen und die Pinneberger mit schöner Musik beglücken können“, sagt Bürgermeisterin Urte Steinberg. In den vergangenen Jahren war das Konzert immer ein riesiger Erfolg. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. „Wir brauchen nicht viel Werbung zu machen, es ist schnell ausverkauft“, sagt Cord Garben.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr Beethoven, Strauss und Smetanas „Die Moldau“, die von vielen Konzertbesuchern ausdrücklich gewünscht wurde. „Zwölf Minuten für so ein Stück ist schon ziemlich lang, aber die Zuschauer wollen es schließlich“, sagt Garben. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen kleinen Stargast – einen kleinen Trompeter. „Wir geben Kindern die Möglichkeit, auch einmal auf einer großen Bühne zu stehen. Das kommt bei den Besuchern besonders gut an“, sagt Garben. Den Rest des Programmes wolle er noch nicht verraten, das sei „eine Überraschung“.

Auch die Musiker freuen sich jedes Jahr auf das Konzert

Unterstützt wird das Konzert von Mitgliedern des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg in der Besetzung des großen Salonorchesters. Mit 13 Instrumenten – fünf Bläser, fünf Streicher, Pauke, Schlagzeug und Klavier – ist das Orchester aufgestellt. Die Proben starten am Tag vorher ab 14 Uhr.

Für Cord Garben ist das Neujahrskonzert jedes Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes. Nicht nur die Pinneberger freuten sich darauf, sondern insbesondere auch die Künstler. „Das Interesse der Musiker ist unglaublich. Viele von ihnen tauschen sogar ihren Dienst, um beim Neujahrskonzert in Pinneberg spielen zu können“, schwärmt Garben. Auch Urte Steinberg stimmt dem zu. „Die Musiker reißen sich darum, hier zu spielen, das ist großartig. Man merkt ihnen richtig die Freude und die Spannung an“, sagt Steinberg. Mit einem Grinsen im Gesicht erklärt Garben, dass nächstes Jahr die 20. Auflage des Neujahrskonzerts anstehe – der perfekte Zeitpunkt um Aufzuhören. Doch dafür ist es noch zu früh. „Wir werden noch weitere Jubiläen feiern“, sagt Garben.

Erster Stadtrat hält die Eröffnungsrede

In Vertretung Steinbergs wird Stefan Bohlen, Erster Stadtrat, die Eröffnungsrede halten. Für ihn ist es das erste Neujahrskonzert im Amt. Er teilt die Leidenschaft für die Musik und hat viele Jahre selbst in einer Big Band gespielt. „Musik bietet die Chance, alle Menschen zu verbinden. Dabei spielen die Sprache und der Bildungshorizont keine Rolle“, sagt Bohlen. Insbesondere das Matineekonzert werde ihm gefallen, das sich vor allem an Familien richtet. „Kinder können so schon in jungen Jahren für klassische Musik begeistert werden.“

Bei den zwei Konzerten erwarten die Veranstalter um die 800 Besucher. Der Vorverkauf startet am morgigen Sonnabend um 9 Uhr im Bücherwurm an der Dingstätte in Pinneberg. Wer Karten ergattern möchte, muss jedoch schnell sein. „Viele Kunden stehen bereits um 8 Uhr vor der Tür und warten, bis der Vorverkauf beginnt“, sagt Monika Frömming, Mitglied des Kulturvereins, die auch in der Buchhandlung arbeitet.

Vorbestellungen, wie es in den zurückliegenden Jahren gang und gäbe war, nimmt der Bücherwurm in diesem Jahr nicht entgegen. Grund dafür ist, dass in der Vergangenheit viele Menschen ihre vorbestellten Karten nicht abgeholt hätten und dies mit viel Ärger für die Veranstalter verbunden gewesen sei.

Karten für das Konzert können vor Ort, per E-Mail und telefonisch bestellt werden. Reservierte Karten müssen innerhalb von zehn Tagen abgeholt werden, ansonsten gehen sie wieder zurück in den Vorverkauf. Umtausch und Rücknahme der Karten sind ausgeschlossen.

Neujahrskonzert Pinneberg: So 5.1.2020, 11 und 19 Uhr, Hotel Cap Polonio, Fahltskamp 48, Pinneberg; Vorverkaufsbeginn Sa 2.11., 9 Uhr, im Bücherwurm, Dingstätte 24, Pinneberg; Eintritt 35 bzw. 28 Euro, Schüler um 11 Uhr 10 Euro, Vorverkaufsgebühr 1 Euro