Bokel. Der Qualm war kilometerweit zu sehen, die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin: Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Bokel ist am Montagnachmittag ein Großteil des Gebäudes zerstört worden. Die Feuerwehr sprach von einem „Großfeuer“, acht Wehren aus der Umgebung waren bis in den Abend im Einsatz.

Personen wurden laut Angaben der Feuerwehr nicht verletzt, allerdings war die Bewohnerin, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers im Haus war, mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, so Polizeihauptkommissar Marco Kolmschlag. „Sie hat noch versucht, das Feuer selbst zu löschen“, berichtet Nachbar Erich Klapper, der gerade Blumen in seinem Garten einpflanzte, als er ihre Schreie hörte.

„Ich sah den Rauch, kam mit einem Nachbarn zu Hilfe. Da hatte sie schon viel Rauch geschluckt. Sie erzählte, es habe, bevor das Feuer ausbrach, laut geknallt im Haus.“ Der Notruf für diesen Brand erreichte die Retter um 15.09 Uhr. In der Austraße in Bokel, so berichteten Anrufer, gebe es eine „starke Rauchentwicklung“ im Dachgeschoss des sehr gepflegten Holzhauses, das vor etwa zwanzig Jahren gebaut worden ist.

Die Leitstelle beorderte umgehend die drei freiwilligen Feuerwehren aus Bokel, Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn und Westerhorn an den Einsatzort. Sechs Minuten später, als das Ausmaß des Feuers vor Ort sichtbar wurde, schickte die Leitstelle noch die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt mit einem Drehleiterfahrzeug zur Unterstützung. Gegen 16 Uhr wurden weitere Atemschutzgeräteträger des Hauptzugs West mit den Wehren Uetersen, Tornesch, Klein Nordende und Prisdorf alarmiert.

Da das Haus mit seinen etwa 250 Quadratmetern Wohnfläche aus Holz gebaut war und somit den Flammen viel Angriffsfläche bot, gestalteten sich die Löscharbeiten kompliziert. Um mit den fünf Strahlrohren, dem Wasserwerfer und von der Drehleiter aus besser löschen zu können, wurden die Dachpfannen per Brechwerkzeug und Reißhaken abgenommen. Insgesamt kamen etwa 120 Feuerwehrleute – teilweise unter Atemschutz – zum Einsatz