Pinneberg. Wer? Was? Wann? Wo? Warum? Antworten auf diese Fragen müssen bei einem Notruf wie aus der Pistole geschossen kommen. Denn im Zweifel geht es um Leben und Tod, und in solchen Notfällen zählt jede Sekunde. Zeitraubende Telefonate mit zermürbenden Nachfragen verzögern dabei oft den Einsatz der Retter.

Deshalb soll nun zumindest die Frage nach dem Standort eines Hilfesuchenden schnell und vor allem vollautomatisch beantwortet werden. Ohne langes Nachfragen. Vom 1. November an will die auch für den Kreis Pinneberg zuständige Leitstelle eine neue Technik nutzen, die den Aufenthaltsort des Hilfesuchenden bei einem Notruf automatisch per Ortungsfunktion übermittelt. Das bestätigte Stephan Bandlow, Leiter der Leitstelle in Elmshorn, dem Abendblatt.

In der Praxis bedeutet das: Wer künftig mit einem Android-Smartphone den Notruf 112 wählt, übermittelt dabei auch seinen Standort an die Leitstelle. Das spart wertvolle Minuten, denn Bandlow bestätigt auch, dass allzu oft viel Zeit dabei verloren geht, herauszufinden, wo Notarzt oder Feuerwehr gebraucht werden. „Gerade, wenn Leute im Watt von der Flut überrascht werden oder mitten im Wald stehen, wird es schwierig für die Helfer am Telefon, eine genaue Wegbeschreibung zu erhalten.“

Die neue, von November an genutzte Technik nennt sich „Advanced Mobile Location“ (AML). Im Fall eines Notrufs wird dabei die Standorterkennung des Gerätes automatisch aktiviert. Binnen Sekunden überträgt das Handy dann die genauen Koordinaten im Hintergrund an die Leitstelle. „Das kann eine enorme Erleichterung unserer Arbeit sein“, sagt Bandlow. Der Standort werde auf etwa fünf Meter genau ermittelt, die Software dafür wird gerade installiert und bis ins Jahr 2020 laufend erweitert.

Die Mitarbeiter der Leitstelle bleiben selbstverständlich bei den gewohnten Abläufen, erfragen bei Anrufen weiterhin auch den Standort. „Aber dieses zeitgemäße neue System beschleunigt die Hilfeleistung enorm“, sagt Bandlow. 500.000 Anrufe arbeitet die für drei Kreise zuständige Leitstelle durchschnittlich pro Jahr ab, daraus entstehen dann wiederum etwa 130.000 Einsätze.

Neben der Kooperativen Regionalleitstelle (KRLS) in Elmshorn arbeitet bislang etwa ein Drittel der 250 Leitstellen in Deutschland mit dem System. Es wird von der Leitstelle Freiburg-Breisgau im Hochschwarzwald gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr betrieben. „Wir hatten die Nutzung beantragt und nun grünes Licht bekommen“, sagt Bandlow.

Inzwischen, so der Leitstellenleiter, rufen nur noch 15 Prozent der Hilfesuchenden vom Festnetz aus an. „Das heißt, für 85 Prozent der Anrufer wird der Service künftig verbessert“, sagt Bandlow. „AML kann Leben retten.“ Und zwar Stück für Stück. Denn zunächst wird die automatische Standortübermittlung nur für Smartphones mit einem Android-Betriebssystem angeboten. „Im kommenden Jahr will Apple aber mit seinem Betriebssystem iOS nachziehen“, sagt Bandlow. Ohnehin würde es bis zur Vervollkommnung der Abläufe noch bis etwa Mitte 2020 dauern.

Hintergrund der leichten Einschränkung ist, dass der Internetriese Google hinter dem Service (und dem Betriebssystem Android) steckt. Der neue Dienst ist so konzipiert, dass die Standortdaten nur übermittelt werden, wenn der Anrufer die 112 wählt. Das funktioniere sogar, wenn der Nutzer die Standortdienste ausgeschaltet hat. Das Navigationssystem „Google Maps“ ortet per GPS, meist arbeitet es auch zuverlässig, wenn der Netzempfang nur mäßig ist, etwa an abgeschiedenen Orten.

Möglich wird die Übermittlung der Standortdaten durch eine Kooperation zwischen dem US-Unternehmen und den drei größten deutschen Netzbetreibern Telekom, Vodafone und Telefónica. Jeder kann den Dienst auf seinem Smartphone im Notfall nutzen, es muss keine App heruntergeladen werden. Die übermittelten Daten seien dann für eine Stunde auf den Servern der federführenden Rettungsleitstelle Freiburg gespeichert und werden hinterher gelöscht. In anderen EU-Ländern wird der Dienst seit langem genutzt. Datenschützer hatten einen früheren Start der Funktion in Deutschland bislang verhindert.

Erst kürzlich wurde AML aber nach einer Prüfung von der zuständigen Datenschutzbehörde als unbedenklich eingestuft. Da der Service vorerst nur Nutzern von Android-Geräten zur Verfügung gestellt wird, sollten iPhone-Kunden bei einem Notruf auch weiterhin möglichst genau ihren Standort beschreiben können.