Bokel. Für die Einen ist es „Modder-Fisch“ wegen dem Schwimmen in trüben Gewässern, für die Anderen ist es schlicht eine Delikatesse. Karpfen liebt der Gourmet oder er straft ihn mit Nichtachtung. Nur wenige Lebensmittel lösen so gegensätzliche Reaktionen aus wie Cyprinus carpio, wie der lateinische Name des Fisches lautet

Am Sonntag waren die Freunde des Schuppenkarpfens am Bokeler See vereint. Zum traditionellen von der Bokel-Mühle am See organisierten Abfischen sind tausende Schaulustige gekommen. Unter den Gästen des Spektakels waren auch Christiana und Michael von Knobelsdorf aus Haseldorf. „Wir kommen seit zehn Jahren“, erklärt der Karpfenfreund. Der Bokeler Fisch schmecke für ihm am Besten. Der gute Geschmack kommt seiner Meinung nach von den Lebensbedingungen der Tiere. „Der See ist kein stehendes Gewässer“, sagt von Knobelsdorf. Das künstlich angelegte und 20 Hektar große Gewässer hat Zu- und Ablauf, was bei dem Fisch das Entstehen des leicht moderigen Geschmacks verhindert, der ihm gern nachgesagt wird.

Beide freuen sich, dass das Abfischen nach zwei Jahren Pause im vergangenen Jahr von der Familie Erich, den Betreibern des Hotels und Restaurants am See, wieder reaktiviert worden ist. Der Familie gehört auch der Mühlenteich. „Es ist schließlich eine Traditionsveranstaltung“, sagt Michael von Knobelsdorf. Der Fisch ist übrigens noch am gleichen Tag verarbeitet worden, ganz traditionell als Karpfen blau mit Salzkartoffeln und Meerrettich.

Markus Hartmann mit einem großen und besonders schönen Exemplar des glitschigen Fischs. In den schwarzen Plastikeimern warten die Karpfen auf die Schlachtung.

Foto: Thomas Pöhlsen

Es gibt noch einen weiteren Grund für das Ehepaar aus der Elbmarsch, den weiten Weg in den Norden des Landkreise anzutreten. „Hier sind einige Anbieter mit guten regionalen Produkten“, erklärt Christiana von Knobeldorf. Zu dem Abfischen gehört auch ein Herbstmarkt, auf dem neben Kunsthandwerk, Socken, Blumenzwiebeln und Gestecke auch Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst und geräucherter Fisch von regionalen Anbietern verkauft wird. An den Ständen muss vorbeigehen, wer von den Parkplätzen zum Abfischen an den See kommen will. Das Ehepaar von Knobelsdorf hat sich noch mit geräuchertem Fisch eingedeckt. „Bei uns gibt es in den nächsten Tagen viel Fisch“, lacht Michael von Knobelsdorf.

Rund 80 Zentner Karpfen werden aus dem See geholt

Ihren Karpfen haben sie von Hinrich Möller schlachten lassen. Mittels eines kurzen harten Schlages muss der Fisch sein Leben lassen. Zwölf Euro kostet das Kilo Karpfen. Möller versteht sich auf den traditionellen Bokeler Rundschnitt. Viele Kunden sind Fischexperten und lassen sich die Innereien mitgeben. Manche nehmen zusätzlich auch etwas von den Innereien, die andere Käufer zurückgelassen haben. Einige Zuschauer rümpfen aber auch die Nase ob der inneren Organe und es ist ein nicht gerade leises „Igitt“ zu hören.

Rund 80 Zentner Karpfen können aus dem Gewässer geholt werden, sagt Günter Pohlmann, der Chef der Abfischtruppe an diesem Sonntag. Drei bis fünf Pfund sind die Fische schwer. Das ist die richtige Größe für einen Kochtopf. Was kleiner ist, wird zurück in den See geworfen und bekommt seine Chance, erst im kommenden Jahr auf den Tellern der Menschen zu landen. Etwa 40 Laichkarpfen sorgen für den schwimmenden Nachwuchs. Drei bis vier Jahre müssen die Bokeler Jungfische im See wachsen, bis sie die gewünschte Größe zum Verkauf haben.

Hinrich Möller nimmt den Fisch mit dem Bokeler Rundschnitt aus.

Foto: Thomas Pöhlsen

Neben Karpfen werden auch Schleie, Forellen und Aale aus dem Wasser geholt. Die landen erst einmal in separaten Becken. Der Karpfen hat Vorfahrt. Manchmal finden sich auch Exoten, wie im vergangenen Jahr eine Wasserschildkröte. „Die wollte wohl jemand los werden und hat sie im See ausgesetzt“, spekuliert Pohlmann.

Bereits seit einigen Tagen ist das Wasser langsam abgesenkt worden. Der Forellenbach, der normalerweise durch den See führt, wird extra umgeleitet. Der fast leere See bietet übrigens einen besonderen Anblick. Pohlmann bedient den Mönch, also den Abfluss des Mühlenteiches, durch den die Fische mit dem Wasser drängen. Durch Netze aufgefangen, können sie mit Keschern aus dem Wasser und auf einen Sortiertisch gewuchtet werden. Von dort geht es in großen Bottichen zum Schlachten.

Der Fachmann rät übrigens, den Fisch baldmöglichst nach dem Schlachten zu essen. Zwar kann der Karpfen eingefroren werden, aber nach rund drei Monaten beginnt sich das Fischeiweiß zu zersetzen – zum Nachteil beim Geschmack.