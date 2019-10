Pinneberg. Florian Heinisch hat einen hohen Anspruch an seine Kunst: „Ich möchte nicht nur schöne Konzerte spielen, sondern mit jedem Konzert auch mehr Frieden, Empathie und Schönheit in die Welt bringen.“ Ob er diesen Anspruch in die Tat umsetzen kann, kann am Donnerstag, 7. November, in Pinneberg in der Drostei überprüft werden.

Mit Florian Heinisch kommt einer der vielversprechendsten Pianisten der jungen Generation in den Kreis Pinneberg. Ein „unvergesslicher Abend“ sah und hörte die Süddeutsche Zeitung, „hochvirtuos und beeindruckend“ urteilten die Lübecker Nachrichten. Seine Virtuosität und technische Brillanz sollen die Voraussetzung bilden, die Musik in allen Ebenen auszuloten und ihren Geheimnissen auf den Grund zu gehen.

Zu hören sind Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Charles Ives, Ludwig van Beethoven – und Karlheinz Stockhausen. Florian Heinisch, Jahrgang 1990, , hat eine Vorliebe für außergewöhnliche Konzertprogramme. Wie selbstverständlich verknüpft er darin Werke des klassischen und des zeitgenössischen Repertoires und lässt das Publikum durch seine kurzen, anregenden Moderationen an seinen persönlichen Bezügen zur Musik teilhaben.