Elmshorn. Neue Wege geht die Elmshorner Speeldeel mit ihrem nächsten Stück „Anna, dat Goldstück“ von Marc Camoletti. Mit Ulrich Herold hat die Amateurtruppe in ihrer über 50-jährigen Geschichte erstmals einen Profiregisseur engagiert. „Das ist für uns ein richtiges Abenteuer“, sagt Jutta Wendland. Die Vorsitzende der Speeldeel hat die Zusammenarbeit eingefädelt.

Bisher hatten Speeldeel-Mitglieder die Probenarbeiten geleitet oder es waren Gastregisseure aus der schleswig-holsteinischen Amateurtheaterszene verpflichtet worden. Am Mittwoch, 30. November wird Premiere gefeiert. Danach ist das Lustspiel in 13 weiteren Aufführungen im Kreis zu sehen.

Ulrich Herold ist im Jahr 1965 geboren und auf Umwegen auf die Bühne und später den Regiesessel gekommen. Nach einer Ausbildung in der Kfz-Branche und über die Liebe zu Ballett und Modern Dance ging es für ihn auf die Schauspielschule. 14 Jahre arbeitete er am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Dort entdeckte der gebürtige Pforzheimer sein Interesse für das Regiefach und machte sich selbstständig. Freie Theaterarbeit mit Jugendlichen und Amateuren, Kooperationen von Musiktheater und Schauspiel sowie auch das Verfassen eigener Stücke und Klassikerbearbeitungen bilden seine Schwerpunkte. Herold ist deutschlandweit als Regisseur unterwegs.

Andere Wege geht die Theatertruppe übrigens auch bei der Auswahl des Stückes. Stehen sonst bekannte Autoren des niederdeutschen Theaters wie Jens Exler, Erhard Asmus und Wilfried Wroost auf dem Speeldeel-Spielplan, so ist diesmal das Werk eines Autors aus der Schweiz ausgewählt worden, das in einer plattdeutschen Fassung von Hans Pfeiffer gespielt wird. Marc Camoletti ist ein sehr erfolgreicher Schriftsteller des eidgenössischen Boulevards.

Die Story: Hausmädchen Anna soll in Urlaub geschickt werden, denn Hausherr Bernhard muss eine längere Dienstreise antreten und seine Frau Claudia soll – so will es ihr Mann – in dieser Zeit ihre Mutter besuchen. Doch Anna verspürt nicht die geringste Reiselust und beschließt, zu bleiben – heimlich, die Herrschaften sind ja weg. Doch das stellt sich schnell als Irrtum heraus. Die sind nämlich auch nicht abgefahren und wollen, jeder für sich, die vermeintlich „sturmfreie Bude“ als spezielle Vergnügungsstätte nutzen.

Jetzt ist gefragt, was der Norddeutsche „plietsch sein“ nennt, und das kann Anna sehr gut. Und so sorgt sie nicht nur dafür, dass sich die falschen Paare nicht begegnen, sondern auch dafür, dass der eine oder andere Geldschein den richtigen Weg findet. Wohin, dass dürfte klar sein. Aber die Ehe des Arbeitgeber-Paares muss dabei natürlich auch noch gerettet werden, denn sie hat es ja gut bei ihnen als „Goldstück“.