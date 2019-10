Lutzhorn. Bei einem schweren Unfall in Lutzhorn sind zwei Insassen eines VW Golf lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Rettungshubschrauber flogen die 79 Jahre alte Fahrerin und ihren 87 Jahre alten Ehemann in Hamburger Unfallkliniken. Laut den Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag an der Einmündung der Kreisstraße 18 (Dorfstraße) mit der Straße Hinterm Holz.

Die Autofahrerin aus Lutzhorn kam aus der Straße Hinterm Holz und wollte nach links in Richtung Lutzhorn abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden VW Multivan eines 82 Jahre alten Barmstedters, der ebenfalls in Richtung Lutzhorn unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt, die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf mindestens 30.000 Euro. Der 82-Jährige wurde leicht verletzt, er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Einmündung blieb für die Rettungs- und Bergungsarbeiten etwa 90 Minuten lang gesperrt. Die Polizei fordert einen Unfallsachverständigen an, um den genauen Hergang rekonstruieren zu können.