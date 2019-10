Quickborn. Kniffel, Memory, Mensch ärgere Dich nicht – echte Spiele-Klassiker. Heutzutage stehen sie jedoch in direkter Konkurrenz mit den digitalen Spielen, die auf Smartphones und Tablets zum Einsatz kommen. Und schon werden Stimmen laut, die Kritik gegenüber den digitalen Spielen äußern, nach dem Motto: „Früher war alles besser.“ Gibt es aber vielleicht eine Möglichkeit, beide Spielvarianten miteinander zu verknüpfen und dem neuen Medium eine Chance zu geben? Dieser Aufgabe hat sich das Familienzentrum in Quickborn angenommen. In Zusammenarbeit mit dem Jugendschützer des Kreises Pinneberg, Jörn Folster, will das Team versuchen, Eltern für dieses Thema zu begeistern und herauszuarbeiten, was sie benötigen und welche Anforderungen Spiele an sie haben.

Unter dem Motto „Spiele spielen-analog vs. digital“ steht ein Themenabend im Familienzentrum. „Unser Ziel ist es nicht, analoge und digitale Spiele zu vergleichen, sondern nebeneinander vorzustellen“, sagt Nicole Eickhoff, Koordinatorin im Familienzentrum. Der Themenabend richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von ein bis zehn Jahren; wer teilnehmen möchte, muss sein Smartphone mitbringen.

An diesem Abend stehen unterschiedliche Themen auf der Agenda des Familienzentrums. Zum einen geht es um die berühmten „Jump-and-Run“-Apps, die von den Teilnehmern heruntergeladen und gespielt werden sollen. Fast jeder kennt den berühmten, kleinen und schnellen Mann in seinem roten Pullover, der blauen Latzhose und dem unverkennbaren Schnauzer – Super Mario. Durch ungezählte Landschaften springt er und ist dabei immer auf der Hut, nicht von fleischfressenden Pflanzen verspeist zu werden. Diese Art von Spiel soll nun auch in der analogen Welt umgesetzt werden. Einmal im Leben Super Mario sein und sich einen Weg durch viele Hindernisse erkämpfen: Mit so einer Aufgabenstellung bauen die Eltern einen selbst entworfenen Hindernisparcours, den sie einmal oder mehrmals durchlaufen sollen. Bei dieser Aufgabe ist besonders die Kreativität der Eltern gefragt. In einem anschließenden Gespräch sollen die Eltern schließlich reflektieren, welches der beiden Spiele ihnen besser gefallen hat, was für Unterschiede ihnen im Vergleich zur digitalen Version aufgefallen sind und welches von beiden sie für das einfachere halten.

Stop-Motion-Trickfilmoder Figurentheater?

Des Weiteren sollen die Teilnehmer einen „Stop-Motion-Trickfilm“ in einer App erstellen. Dazu sollen sie anhand von Playmobil-Figuren alltägliche Situationen nachstellen. „Es müssen ja nicht immer die Filme von Walt Disney sein. Wir wollen damit aufzeigen, dass man auch selbst kreativ werden kann“, sagt Eickhoff. Auch hier gibt es wieder ein Pendant zu den digitalen Spielen – nämlich das Figurentheater. Hier sollen die Eltern in die Rollen unterschiedlicher Figuren schlüpfen und im Anschluss beleuchten, wie es ihnen dabei ergangen ist.

Dass speziell Eltern zu diesem Themenabend eingeladen werden, hat den Hintergrund, dass sie sich mit den neuen Medien auseinandersetzen und ein Vorbild für ihre Kinder sein sollen. „Gemeinsame Zeit mit den neuen Medien zu verbringen und gemeinsam Neues zu entdecken, das ist unsere Intention dabei, sagt Eickhoff.

Denn die neuen Medien sind ein Teil der heutigen Gesellschaft. Es kommt lediglich darauf an, was man daraus macht. Und wer möchte nicht einmal Super Mario sein und sich durch spannende Abenteuer schlagen – im eigenen Wohnzimmer...

„Spiele spielen-analog vs. digital“: Mi 13.11., 19–21 Uhr, DRK Familienzentrum Quickborn, Talstraße 18, Anmeldung unter www.fb-pinneberg.de oder direkt im Büro des Familienzentrums