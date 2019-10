Elmshorn. Sind die Regelungen der Straßenverkehrsordnung für Geschwindigkeitsbegrenzungen zeitgemäß? Diese Frage stellt sich der Kreis Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann angesichts der aktuellen Probleme für die Elmshorner Gärtnerstraße. Anwohner hatten sich über die hohe Verkehrsbelastung in ihrer Straße beschwert (wir berichteten). Der Parlamentarier setzt sich jetzt bei den Verkehrsministern von Land und Bund für eine Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung ein.

„Immer wieder kommt es auch in anderen Orten zur Gründung von Anwohnerinitiativen, um aus Gründen eines verbesserten Lärmschutzes oder stärkeren Schutzes von Fußgängern und Radfahrern Änderungen bei der Gemeinde einzufordern.“ Doch selbst, wenn sich Anwohner, Verwaltung und die Kommunalpolitik einig seien und Handlungsbedarf sehen, scheitern konkrete Maßnahmen oft an den geltenden Rechtsvorschriften, ärgert sich Rossmann. „Genau das ist jetzt bei der Gärtnerstraße der Fall. In den Stoßzeiten reiht sich in der Straße ein Auto an das nächste, sodass trotz des derzeit geltenden Tempo 30 Fußgänger und Radfahrer viel Geduld aufbringen müssen, um die Straße zu queren.“ Dabei lägen in den Nebenstraßen Schulen und Kindergärten. Außerhalb der Stoßzeiten hingegen nehmen es viele Autofahrer mit dem Tempolimit nicht so genau.

Durchgangsverkehr ist das Problem

Anwohner und Kommunalpolitik sehen deshalb Handlungsbedarf. Das Problem: Aufgrund der bestehenden Regelung der Straßenverkehrsordnung und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften stehen die Zeichen nicht gut, eine Lösung im Sinne der Anwohner zu finden. Rossmann: „Im Gegenteil, aufgrund des Anteils des Durchgangsverkehrs droht sogar eine Erhöhung der zulässigen Geschwindigkeit, weil die geltende Rechtslage keinen ausreichenden Spielraum für angemessene Lösungen vor Ort schafft.“ Statt des aktuellen Tempo 30 könnten in der Gärtnerstraße bald 50 Kilometer pro Stunde erlaubt werden. Dies führe zu Unverständnis in der Bevölkerung, aber auch bei Verwaltung und Kommunalpolitik.

Rossmann fordert daher eine Überprüfung der derzeitigen Regelungen in der Straßenverkehrsordnung mit dem Ziel, den ausführenden Behörden mehr Spielräume und den Gemeinden mehr Befugnisse einzuräumen und einen besseren Interessenausgleich zwischen dem Verkehrsfluss und dem Schutz von Anwohnern und nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern zu ermöglichen. „2015 hatte der ehemalige Schleswig-Holsteinische SPD-Verkehrsminister Reinhard Meyer eine länderübergreifende Initiative ergriffen, um die Einrichtung von Tempo 30 vor besonderen Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten oder Seniorenheimen auch an Durchgangsstraßen und Bundes- und Landesstraßen zu vereinfachen“, erinnert sich Rossmann. „Einer entsprechenden Änderung des Paragrafen 45 StVO haben Bundestag und Bundesrat Ende 2016 zugestimmt.“

Für die Gärtnerstraße hofft Rossmann gemeinsam mit dem verkehrspolitischen Sprecher der Elmshorner SPD-Fraktion, Jürgen Heesch, dass durch den von der Kommunalpolitik erteilten Prüfauftrag und Gespräche der Verwaltung mit der zuständigen Fachaufsicht trotz der geltenden Rechtslage eine akzeptable Lösung gefunden werden kann.