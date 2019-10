Pinneberg. Monologe wie: „Warten Sie, ich hab’s passend? Ach, nein, doch nicht, ich muss Ihnen leider einen 50er geben“, dürften in der Bäckerei Dwenger der Vergangenheit angehören. Ebenso wie die anschließende, minutenlange Wechselgeldarie am Verkaufstresen. Denn das Pinneberger Traditionsunternehmen testet gerade einen neuen Service. Eine Cent-Börse, aus der sich Kunden bedienen können, falls sie es gerade nicht passend haben – eine Art Wechselgeldspender.

In der Innenstadt sei diese Neuerung Kunden schon positiv aufgefallen, sagt Junior-Chef Niklas Dwenger. Das Schild in der Filiale am Fahltskamp mit einem Napf voll Ein- und Zwei-Cent-Münzen darunter frohlockt: „Sie möchten gern passend zahlen? Ihnen fehlt jedoch der passende Cent zum Glück? Bitte bedienen Sie sich...“. Gefolgt von dem Zusatz: „Beim nächsten Mal legen Sie einfach ein paar Cent wieder rein.“ Seit einer Woche wird dieser Service getestet.

„Unsere Kunden honorieren dieses neue Angebot“, sagt Dwenger junior. Es werde rege genutzt. Bisher sei das Schälchen aber weder voller noch leerer geworden. „Wir hatten anfangs 70 Cent hineingelegt, genauso viel dürfte jetzt auch noch drin sein“, sagt er. Die Dwenger-Kundschaft scheint also aus Ehrenmännern und -frauen zu bestehen, die nicht nur nehmen, sondern auch geben.

Hintergrund des Wechselgeldschälchens zum Selbstbedienen ist, dass in den fünf Filialen der Firma zuvor alle zwei Tage neues Kleingeld von der Bank beschafft werden musste, da viele Kunden mit Scheinen zahlen oder es eben nicht passend haben. „Das ist schon jetzt besser geworden“, sagt Dwenger. „Es gibt merklich weniger Probleme mit Kleingeldmangel.“

Bewährt sich die Idee, soll sie auch auf die Filialen in der Mühlenstraße, in Halstenbek, Waldenau und Rellingen übertragen werden. „Wir haben uns das Modell bei einem Kollegen aus Süddeutschland abgeschaut“, sagt Dwenger. Der habe mit dem Centkontingent im bereitgestellten Wechselgeldschälchen gute Erfahrungen gemacht. Die Bäckerei Dwenger ist seit 1951 in Pinneberg, seit 1965 am Fahltskamp. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen 50 Mitarbeiter.