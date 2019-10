Kreis Pinneberg. Der Pinneberger Kreistag hat einstimmig beschlossen, das Land aufzufordern, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. So habe ein Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich (FAG), das Land und Kreise in Auftrag gegeben hätten, ergeben, dass den Kommunen in Schleswig-Holstein 185 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich zustünden. Für den Kreis Pinneberg würde dies eine finanzielle Besserstellung von bis zu zehn Millionen Euro im Jahr bedeuten, sagt Grünen-Fraktionschef und Finanzexperte Thomas Giese. Er habe das 304 Seiten lange Gutachten eingehend studiert, sagt Giese.

SPD-Fraktionschef Hannes Birke lobt an dem Gutachten, dass erstmals verbindlich festgestellt werde, dass die finanziellen Ansprüche des Landes sowie der Kreise und Kommunen gleichrangig seien, um ihre öffentlichen Aufgaben bewältigen zu können. „Damit sind wir nicht mehr der Bittsteller, sondern verhandeln als gleichberechtigter Partner mit dem Land.“ Hintergrund des FAG-Gutachtens war eine Klage mehrerer Kreise gegen das Land, denen das Landesverfassungsgericht recht gab, dass das kommunale Finanzausgleichsgesetz nachgebessert werden müsste.

Seit 2007 habe das Land jedes Jahr 120 Millionen Euro den Kommunen aus dem ihr zustehenden FAG-Mitteln vorenthalten, heißt es nun in der Kreistagsresolution. Dieses zu wenig gezahlte Steuergeld belaufe sich inzwischen auf 1,5 Milliarden Euro, das den Kommunen fehle.

SPD-Fraktionschef Hannes Birke kritisiert, dass die Landesregierung nun mit „Tricks“ und „kreativer Buchhaltung“ versuche, die Aussagen und Vorschläge der Gutachter zu verwässern und zu diskreditieren. Zudem würde sich Ministerpräsident Daniel Günther wortbrüchig machen, wenn er den errechneten zusätzlichen Finanzbedarf nicht endlich anerkenne, wie er dies in seinem Wahlkampf zuvor versprochen hätte.

CDU-Finanzexpertin Britta Krey sagt: „Es ist gut und richtig, dass wir uns als kommunale Familie dagegen wehren und nicht auseinanderdividieren lassen.“ Der Kreistag müsse mit dieser Resolution, die auch schon die Kreistage in Husum, Bad Oldesloe und Bad Segeberg wie auch der Landkreistag in ähnlicher Weise beschlossen hätten, „ein starkes, gemeinsames und lautes Signal nach Kiel senden“, das Gutachten endlich umzusetzen.

Nicht durchsetzen konnte sich die AfD mit dem Antrag, die Mitglieder des Aufsichtsrates der HSH-Nordbank, deren Abwicklung den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein Milliardenverluste bescherte, sollten ihre Aufsichtsratsvergütungen zurückzahlen. „Das wäre ein Akt der Solidarität“, sagt Fraktionschef Bernhard Noack