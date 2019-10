Pinneberg. Zwei junge, schicksalsgeprüfte Schwestern, denen ihre liebe alte Tante ein Vermögen vermacht hat, ziehen in ihrem frisch erworbenen englischen Herrenhaus ein und entdecken nach und nach, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Was für eine Ausgangslage für ein Gruselstück!

Das Forum Theater versucht sich mit „Amber Hall“ (so heißt das Herrenhaus) nach 24 Jahren zum ersten Mal am Genre des Psycho-Thrillers. Fünf gut vorbereitete Amateurschauspielerinnen proben ihn derzeit mit Verve in der Aula des Johannes-Brahms-Gymnasiums. Premiere ist am Sonnabend, 2. November, von 19.30 Uhr an im Ratssitzungssaal. Autor ist Lars Lienen, Chef des eigenen Theaters Nero in Düsseldorf, von dem das Forum Theater bereits drei Stücke mit Erfolg aufgeführt hat. Es wird die 111. Premiere der feurigen Amateurtruppe.

Dort, wo sonst die Abgeordneten tagen, wird es stockfinster sein, die Scheinwerfer die Gesichter der Schauspielerinnen mit reichem Schattenspiel anleuchten – in etwa so, wie dereinst der Vampir Nosferatu in Fritz Murnaus Stummfilm „Eine Sinfonie des Grauens“. Die Probe geht mit eingespielten Ton-Effekten über den hellen Schulfußboden. Bald schon läuft der erste Schauer über den Rücken – und das im vollen Licht der Glühbirnen.

Denn sobald die leicht labile Emily (Martina Asmussen), eine der beiden Schwestern, allein ist, hört sie unheimliche Schritte, Knarren, entfernte Schreie, Wispern. Diese beunruhigenden Geräusche verschwinden, wenn ihre notorisch gut gelaunte, fest in der greifbaren Realität fußende Schwester (Katja Korinth) wieder da ist. „Der Ton macht schon viel aus“, sagt Regisseurin Anna K. Bonkewitz. Sie hatte sich als Bedingung für ihre Mitarbeit gewünscht, dass alle schon bei der ersten Probe ihren Text gelernt haben, „damit sie die Hände frei haben zum Spielen und Zeit, sich in die Rolle einzufühlen.“ Das sei absoluter Luxus.

Und wirklich kommen die Dialoge flüssig, die Souffleuse muss nur selten einspringen, und die unheilvolle Geschichte nimmt ihren Lauf. Aber ganz so ausgeliefert, wie es am Anfang aussieht, sind die beiden jungen Frauen dann doch nicht. Schließlich passt ihre gute Freundin, die Anwältin Faith Tight, von der Ferne und zunehmend auch aus der Nähe auf sie auf. Und beginnt, sich für die Geschichte des Hauses zu interessieren, das für einen Spottpreis angeboten worden war. Warum, das ist mindestens ebenso spannend wie das, was dann auf schaurige Weise ans Tageslicht kommt. Die tadellose Haushälterin spielt dabei eine wichtige Rolle.

„Amber Hall“ Premiere Sa 2.11., 19.30 Uhr, Ratssitzungssaal Pinneberg, Bismarckstraße 8, Karten zehn, erm. 7,50 Euro, zu erwerben im Bücherwurm, Dingstätte 24, T. 04101/232 11. Weitere Vorstellungen am 3., 8., 9. und 10.11.