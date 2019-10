Tangstedt. Um die Bevölkerungsentwicklung in Tangstedt muss sich vorerst niemand mehr sorgen. Denn passend zur stetig steigenden Einwohnerzahl der Gemeinde hat nun ein Ehepaar dafür gesorgt, dass es 2019 keinen Schwund geben dürfte, sondern, im Gegenteil: einen kleinen Schub. Die Tangstedter Sandra und Benjamin Nielsen haben nämlich jüngst Drillinge bekommen, und zwar drei Jungs auf einen Schlag. Aber Absicht war das nicht.

Denn der ursprüngliche Plan des Paares ist zuvor spektakulär gescheitert. Eigentlich hatten sich Nielsens nur noch ein Mädchen gewünscht, als kleines Schwesterchen für ihren dreijährigen Sohn Lunis. Doch wie so oft im Leben kam es erstens: anders. Und zweitens: als man plant.

Auf den Ultraschallbildern bei den üblichen Schwangerschaftsuntersuchungen zeichnete sich jedenfalls schnell ab, dass Familienplanung nur bedingt planbar ist. Die Idee mit dem Schwesterchen für Lunis konnte Familie Nielsen zumindest abhaken. Denn da bewegte sich offenkundig nicht nur kein Mädchen im Bauch von Mama Sandra, sondern davon auch noch zwei. „Erst hieß es, wir kriegen Zwillinge“, erzählt die Tangstedterin. „Bei der nächsten Untersuchung waren es schon drei. Und ab der 17. Woche stand auch fest: Es werden Jungs.“

Am 12. Juli hatte das Tangstedter Ehepaar dann auch die Gewissheit in Farbe und zum Anfassen: Sandra Nielsen (38) brachte um 13 Uhr im Albertinen Krankenhaus in Hamburg die Brüder Lian, Jano und Milo per Kaiserschnitt zur Welt. Das seltene Abenteuer eines Alltags mit Drillingen konnte beginnen.

Zuvor war das Paar immerhin auf das Krankenhaus vorbereitet: „Wir wollten ins Albertinen-Geburtszentrum, weil wir da schon mit Lunis gute Erfahrungen gemacht haben“, sagt Sandra Nielsen. Alles andere war und ist für die Familie aber Neuland. Darauf lässt zumindest die erste Einschätzung des stolzen Vaters Benjamin (37) schließen. Auf die Frage, was sich mit Drillingen ändert, antwortet der nun Vierfachvater: „Fast alles. Wir mussten komplett neu planen.“

Als Erstes, sagt Projektmanager Benjamin Nielsen, hat die Familie die zwei bisherigen Autos gegen einen Bus getauscht. „Inzwischen denken wir auch über einen Anbau an unser Haus nach.“ Bevor es für die Drillinge aber nach Hause ging, hatten sie erst mal zweieinhalb Wochen Aufenthalt in der Neugeborenen-Intensivstation. Denn wie bei Drillingsgeburten üblich, brauchten die Jungs noch besondere Fürsorge. Lian, Jano und Milo waren zwischen 44 und 47 Zentimeter groß und wogen zwischen 1.820 und 2.370 Gramm.

Umso größer (und schwerer) war die Freude nun für das Geburtsteam der Klinik, als sich Familie Nielsen für einen Besuch ankündigte. Augenscheinlich waren die drei Jungs prächtig gewachsen – sie wiegen inzwischen um die fünf Kilogramm. Außerdem verfügen sie mittlerweile über deutlich vernehmbare Stimmchen, wovon die Eltern aus schlaflosen Nächten zu berichten wussten: „Wenn der eine satt ist, meldet sich der andere. Danach ist der Dritte dran, und dann geht es wieder von vorn los“, erzählt Sandra Nielsen. Gut, dass sie und ihr Mann ein eingespieltes Team sind. Und auch die drei Jungen allmählich ihren Schlaf-Rhythmus gefunden haben.

Jetzt sucht die Familie eine Tagesmutter für die Drillinge

Herausfordernd bleibt für das Drillingselternpaar indes, die Brüder Milo und Jano auseinanderzuhalten. Denn die beiden sind eineiige Mehrlinge „und sich schon sehr ähnlich“, berichtet die Mutter. Lian hingegen stammt aus einer zweiten Eizelle und ist deshalb etwas leichter von seinen beiden Geschwistern zu unterscheiden.

„Die Geburt von Drillingen kommt selten vor“, sagt Dr. Uwe Herwig, Leitender Arzt in der Klinik. Anke Janning, Leitende Hebamme, ergänzt: „Eine Geburt ist immer einzigartig, aber die Geburt von Drillingen begleiten zu dürfen ist ein besonders schönes Ereignis.“ Jährlich kommen im Albertinen Krankenhaus mehr als 3100 Kinder zur Welt, aber Drillinge sind auch dort eine Rarität. Als Perinatalzentrum sei das Klinikum aber gut auf solche besonderen Fälle vorbereitet.

Lunis, der große Bruder der Drillinge, sei übrigens „total stolz“, sagt Mutter Sandra. Auch Vater Benjamin bleibt noch bis Mitte Dezember bei seiner Großfamilie, bevor es wieder zur Arbeit geht. Bleibt die Frage, ob die Familienplanung denn jetzt abgeschlossen ist? „Wir freuen uns riesig über unsere vier Jungs!“, sagen die Eltern im Chor. Nur: „Die Sache mit dem Mädchen, die hat sich erledigt.“

Familie Nielsen sucht derzeit eine Tagesmutter, die zu ihr ins Haus kommen kann. Den Kontakt zur Familie stellt das Albertinen Krankenhaus gerne unter Telefon 040/55882408 her.