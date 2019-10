Wedel. Die Wedeler Politiker wollen der Bahnhofstraße einer Frischzellenkur unterziehen, das haben sie während der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses beschlossen. Auslöser ist der Plan der Stadtsparkasse, an der Doppeleiche ein neues Gebäude für Wohnungen, Gewerbe und Ladenflächen zu bauen (wir berichteten). „Mehr Kunden, mehr Flaneure“ ist das Ziel des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Olaf Wuttke, der die Idee in die Beratungen einbrachte.

Den südlichen Bereich der wichtigsten Wedeler Straße rückte er in den Fokus. Der werde – im Unterschied zum nördlichen Bereich – nur spärlich besucht, und das Angebot der Geschäft sei „nicht allerbeste Sahne“. Wuttke stellt Vergleiche zur Neuen Großen Bergstraße in Altona an. An der Neugestaltung der Einkaufsmeile war der studierte Geograf als damaliges Mitglied der Altona Bezirksversammlung beteiligt. „Eine viel zu lange Einkaufsstraße“ wurde wieder attraktiv gemacht. Ikea diente als „Ankermieter“, der Kunden anlockt. Er wünsche sich ein, zwei Ankermieter für den Bereich bei der Doppeleiche, „zwei bis drei Nummer kleiner als Ikea“, so Wuttke. Etwa fehlt für ihn ein Geschäft für Glas und Porzellan.

Lob gab es von allen Fraktionen. René Penz (WSI) warnte allerdings, in Wedel sei häufig groß angefangen worden, doch dann sei die Luft ausgegangen. So auch geschehen beim vorerst letzten Versuch, die Bahnhofstraße aufzupeppen.

Bereits zwischen 2009 und 2012 gab es Planungen und Workshops zur verkehrlichen Entwicklung der Haupteinkaufsmeile. Damals wurde im Konsens von Parteien, Verwaltung und gesellschaftlichen Gruppen der Vorschlag entwickelt, aus der Bahnhofstraße eine Gemeinschaftsstraße zu machen. Allerdings wurde der Vorschlag dann wegen der zu erwartenden Kosten – die Investitionen wurden anfangs auf 3,5 Millionen Euro geschätzt – nicht weiter verfolgt.

Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern lösen

Veränderungen sind nur im Dialog von Grundbesitzern, Bürgern, Politik und Verwaltung möglich, waren sich die Politiker einig. Der Planungsausschuss beauftragte die Verwaltung, sich Gedanken über einen Prozess zu machen, in dem die Beratungen laufen können. Weiter als die Politiker ist übrigens der Seniorenbeirat. Dessen Vorsitzender Bruno Helms berichtete am Anfang der Sitzung, dass sich das Gremiums bereits intensiv mit den Workshopergebnissen beschäftigt habe. Angesichts der knappen Wedeler Kassen geht es den Senioren allerdings mehr darum, mit kleinen, kostengünstigen Vorschlägen für Verbesserungen zu sorgen. Die Konflikte zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern sollen ein Stück weit aufgelöst werden. Dabei hat der Beirat nach Auskunft von Helms zwei Bereiche am Rathausplatz sowie an der Kreuzung zur Spitzerdorfer Straße und Feldstraße im Blick. Im Rahmen der nächsten Planungsausschusssitzung will Helms die konkreten Vorstellungen präsentieren.